Nach zwei Corona-Jahren sei es besonders schwierig gewesen, Kinder und Jugendliche für die Sternsingeraktion zu motivieren, sagt Christiane Keinath-Spannbauer. Sie hatte gemeinsam mit Benedikt Sauter die Organisation der Spendenaktion für die beiden Pfarrgemeinden St. Peter und Paul und Herz-Jesu übernommen. Hauptsächlich Ministranten und einige Erstkommunionkinder hatten sich in diesem Jahr für die Sammlung in Privathäusern und Geschäften bereiterklärt.

Singen Kiga-Plätze im Kinderheim? Warum Sankt Peter und Paul für 40 Kinder eine Betreuung bietet Das könnte Sie auch interessieren

Zwar feierte der Nachwuchs aus Kindergärten zusammen mit den „Große“ den Aussendungsgottesdienst am Dreikönigstag; tatsächlich unterwegs waren dann aber nur fünf Sternsingergruppen der beiden Gemeinden und eine weitere Gruppe von St. Josef. Allgemein verzeichneten fast alle Pfarreien im Hegau einen Schwund an aktiven Teilnehmern. „Es fehlt uns der Nachwuchs“, sagt die Organisatorin. Mit den diesjährigen Spenden sollten Kinder in Indonesien und weltweit geschützt und gestärkt werden.

Große Freude über Sternsinger-Besuch

„Wir waren drei Tage lang in den Singener Häusern unterwegs“, erzählt Christiane Keinath-Spannbauer. „Zum Teil sehr lange, weil sich die Leute sehr über unseren Besuch sehr gefreut haben.“ Die Routen führten die Sänger auch in Pflegeheime, das Kinderheim, ins Hospiz und ins Klinikum.

Hilzingen Ob der Segen vor Ort wieder mehr Spenden bringt? Sternsinger gehen von Haus zu Haus Das könnte Sie auch interessieren

Über den Haustüren haben die Sternsinger mit geweihter Kreide das Zeichen „20*C+M+B+23“ hinterlassen. Das sind nicht etwa die Initialen der drei Könige Caspar, Melchior und Balthasar; es bedeutet vielmehr: „Christus mansionem benedicat – Christus segne dieses Haus“.

Der Zusammenschluss hat sich bewährt

Am Samstagabend wurde Kassensturz gemacht. 4800 Euro hatten die fünf Sternsingergruppen in Singen eingesammelt. Beim Wirtshausabend in der „Sonne“ mit Musik von den Bliestle-Brüdern und Musikanten aus den Gemeinden stimmten die jungen Könige und Sternenträger noch einmal die Lieder an, um die 5000 Euro voll zu machen. Ist das nun mehr oder weniger als in den vergangenen Jahren? Christiane Keinath kann das nicht genau beurteilen, weil die Sternsingergruppen aus den verschiedenen Pfarreien vor Corona noch getrennt unterwegs waren. Der Zusammenschluss habe sich aber bewährt. Belohnt wurden die jungen Sänger mit einem gespendeten Abendessen im St. Anna-Saal.