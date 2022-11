Singen vor 2 Stunden

Landwirte haben Grund zu feiern: Beim Herbstball geht es auch um Erntedank und Schreibtischtäter

Rund 150 ehemalige Landwirtschaftsschüler treffen sich zu später Stunde in der Riedblickhalle in Überlingen am Ried und verbringen einen geselligen Abend. Auch die Politik ist Thema.