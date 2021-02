Baden-Württemberg wählt einen neuen Landtag – und der SÜDKURIER hilft Ihnen bei der Wahlentscheidung. Denn viele Wähler haben ihre ganz eigenen Fragen an die Kandidaten, die am 14. März in den Landtag gewählt werden wollen. Sollten kleine Krankenhäuser erhalten bleiben? Oder liegt im Gesundheitswesen die Kraft in der Zentralisierung? Wie soll die Wirtschaft nach der Corona-Pandemie wieder auf die Beine kommen? Wie soll es an den Schulen weitergehen? Wie kann im ländlichen Raum der öffentliche Personennahverkehr organisiert werden? Und was braucht es, damit die Region bei der Digitalisierung vorne mitspielt?

Fragen wie diese können Sie ab sofort an die Landtagskandidaten des Wahlkreises Singen-Stockach richten. Schicken Sie Ihre Frage dafür bis zum morgigen Mittwoch, 24. Februar, an die E-Mail-Adresse hegau-see.redaktion@suedkurier.de. Die Redaktion wird diese Fragen für ihre Berichterstattung aufnehmen und den Kandidaten auf den Zahn fühlen.

