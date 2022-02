Die Baumfällungen im Großtannenwald beim Ziegeleiweiher sind für diesen Winter Geschichte. Mit schwerem Gerät haben die Mitarbeiter von ForstBW und externen Firmen in der ersten Februarwoche 500 kranke Bäume gefällt. Darunter waren vor allem Eschen, die von einem Pilz befallen waren. Der Befall hat im Sommer Welkeerscheinungen und vorzeitigen Blattfall sowie Kronenverlichtungen zur Folge.

Schon vor zwei Jahren war die Fällaktion im Großtannenwald geplant gewesen und nun war es höchste Zeit, denn die Eschen, die vom Eschentriebsterben betroffen sind, können einfach so umfallen und so auch Fußgänger im Wald und am Weg beim Ziegeleiweiher gefährden. Am Waldrand an der Fichtestraße lagen die gefällten Bäume schon griffbereit für eine externe Firma, die sie gleich zu Hackschnitzeln verarbeitete und abtransportierte.

Mit dem Königstiger geht die Fällung der Bäume ruck-zuck. Andreas Ehrminger (rechts) beaufsichtigt das Ganze. | Bild: Susanne Gehrmann-Röhm

Königstiger – so heißt grüne Bagger-Harvester auf Raupen – der beim Pressetermin demonstriert, wie schnell die Bäume gefällt und gleich abtransportiert werden können. Dieser Vollernter auf Raupen gehört der Firma Schrofel, ein Eigenbetrieb von ForstBW. „Er hat mehr Reichweite und mehr Hubkraft und kann auch ganze Baumkronen runternehmen“, erklärt Andreas Ehrminger (ForstBW und Revierleiter im Staatswald am Schienerberg). Für die Fällungen war aber auch ein so genannter Funkfällkeil im Einsatz, der die Sicherheit bei den Baumfällungen erhöht. Der Baum werde vor der Fällung über Funk durch den Keil so aufgestellt, dass er in die gewünschte Richtung fällt.

Der Funkfällkeil, den Joan Maios (2. von rechts) hier hält, wurde bei der Eschenfällung am Ziegeleiweiher eingesetzt. Mit im Bild (von links) Julian Filipp (Revierleiter Singen), Niccolae Micubaiciuc von einer Spezialfirma sowie (ganz rechts) Andreas Ehrminger (Forst BW und Revierleiter im Staatswald Schienerberg). | Bild: Susanne Gehrmann-Röhm

Die Stämme einiger der gefällten Bäume wurden in einer bestimmten Höhe stehen gelassen, denn die faulen Stämme bieten Schlupflöcher für Tiere. Auch werde man Bäume nachpflanzen, zum Beispiel Walnussbäume. An einem Streifen entlang des Ziegeleiweihers, der der Stadt Singen gehört, wird ebenfalls nachgepflanzt. „Wir werden das in der Abteilung Grün und Gewässer besprechen, welche Bäume da gepflanzt werden sollen“, so Julian Filipp (Revierleiter in Singen).

Die Fällungen im Wald beim Ziegeleiweiher gingen gut voran und sind inzwischen abgeschlossen. 500 Bäume, vor allem Eschen, mussten dort gefällt werden. | Bild: Susanne Gehrmann-Röhm

Die ganze Aktion sei problemlos abgelaufen, sagte Andreas Ehrminger. Auch die Zusammenarbeit mit der Stadt, die die Absperrungen gemacht hat, lief hervorragend, so Ehrminger. Aus der Nachbarschaft habe es viele interessierte Anwohner gegeben.

Es kamen sowohl Bürger, die noch Tipps hatten, welche Bäume auch noch gefällt werden könnten, aber auch Nachfragen, ob hier nun ein weiterer Sportplatz hinkäme, berichtete Andreas Ehrminger. „Wir haben deswegen auch Bürgermeldungen bekommen“, ergänzte Julian Filipp.

Nächste Woche sind die Forstarbeiter in Moos, wo nur einige einzelne Eschen gefällt werden müssen. Auf der Gemarkung der Stadt Singen waren vor kurzem auch im Bereich Überlingen am Ried zwischen Sportplatz und Industriegebiet Eschen gefällt worden, deren Holz rund 1000 Festmeter umfasst habe, so Filipp. Die Fällungen am Ziegeleiweiher dürften ähnliche Festmetermengen erreicht haben, schätzt Ehrminger.