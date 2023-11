Tina Häussermann wird am kommenden Montag, 13. November, zum dritten Mal die Sisters of Comedy in Singen moderieren.

Frau Häussermann, was finden Sie persönlich lustig?

Hm, da muss ich überlegen. Ich glaube, nahezu alles kann lustig sein, bis auf Krieg, Gebrechen und Katastrophen.

Gibt es einen typisch weiblichen und typisch männlichen Humor?

Das ist eine schwierige Frage. Eigentlich glaube ich es nicht, aber aufgrund der völlig unterschiedlichen Lebenswelten durch festgefahrene Geschlechterrollen, in denen sich nun mal Mann und Frau bewegen, funktionieren Pointen manchmal anders. Dennoch bin ich der Überzeugung, dass die Schnittmenge reicht, um allen einen vergnüglichen Abend zu bereiten.

Die Idee zu der Veranstaltung, die jedes Jahr am zweiten Montag im November stattfindet, beruht darauf, dass Frauen der Kabarett- und Comedyszene immer wieder Diskriminierung erfahren. Fühlen Sie sich als Künstlerin diskriminiert?

Durchaus. Ja. Das ist eigentlich ganz traurig, aber ich erfahre das in der Tat immer noch. Das sind so einfache Sätze oder Fragen wie: „Und wo sind jetzt Ihre Kinder?“ Oder noch besser: „Machen Sie das eigentlich hauptberuflich?“ „Nein, nein, das ist ein Hobby wie Klöppeln“, sollte man sagen, oder? Ja, oder: Nein, das ist mein Hobby, denn ich muss dafür nichts können oder vorbereiten. Ich schüttele das alles einfach so aus dem Ärmel. Das ist schon unfassbar. Diese Frage würde man einem Mann so niemals stellen!

Mir fällt immer wieder auf, dass gerade bei Comedy-Veranstaltungen im TV vorwiegend männliche Künstler auf der Bühne stehen. Was hören Sie im Austausch mit Kolleginnen, empfinden sie das auch so?

Also ich höre das immer wieder, dass das so ist und viele bewegt. So ganz langsam trifft Bewusstsein in die Synapsen und es bewegt sich etwas – aber eben sehr langsam, gerade im TV. Es gibt, wenn wir das rein medial betrachten, bei den großen Sendungen einige wenige Ausnahmen, wie beispielsweise Carolin Kebekus, in deren Show sich etwas tut, oder ein alteingesessenes Format wie die „Ladies Night“. In summa ist noch eine Menge Luft nach oben.

Na, die „Sisters of Comedy“ bieten am Montag Frauen-Power pur. Wer steht mit auf der Bühne?

Das sind Sarah Kentner aus Tübingen, auf die ich mich total freue, und Rebekka Lindauer aus der Schweiz. Schweizer Kabarett und Comedy ist noch einmal anders „gestrickt“ und bietet damit eine schöne Varianz. Und dann ist Uta Köbernick mit dabei, eine ganz langjährige Kollegin von mir, die ich sehr schätze, die ich für ihre außerordentlich feine und unverkennbare Handschrift bewundere.

Wie bereiten Sie sich vor?

Ich darf witzigerweise dadurch, dass ich moderiere, zunächst einmal auf Instagram, YouTube und Facebook recherchieren und hemmungslos Reels kucken. Und dann schreibe ich natürlich, so wie in den letzten Jahren auch, jeweils einen Ankündigungssong für meine Kolleginnen. Auf diese Weise möchte ich ihnen musikalisch einen flauschigen roten Moderationsteppich für ihren Auftritt ausrollen.

Sie sind am 27. Januar mit Ihrem Soloprogramm „Supertina rettet die Welt im Rahmen ihrer Möglichkeiten“ in Singen. Die Welt zu retten, ist gegenwärtig eine ambitionierte Herausforderung.

Absolut, Weltrettung wird gebraucht! Das Programm handelt von den vielen kleinen Dingen, die wir tun können, die die Welt nicht wirklich retten, aber vielleicht etwas besser machen können. Alles im Rahmen unserer Möglichkeiten, mehr geht leider nicht. Die großen Räder lassen sich sicherlich nicht drehen – auch nicht nach einer Ladung Motivation aus meinem Programm. Jedoch können wir beginnen, an den kleinen Rädern zu stellen, in der Hoffnung, dass sie in die großen greifen und sie mitdrehen.

Zur Singener Gems haben Sie einen besonderen Bezug.

Das stimmt, denn Gaby Bauer von der Gems ist eine meiner ersten beruflichen „Förderinnen“ gewesen. Ich habe den Baden-Württembergischen Kleinkunstpreis bekommen und Gaby sitzt dort in der Jury. Daher bezeichne ich die Gems als meine künstlerische Heimat, in die ich immer wieder gerne zurückkehre.

Infokasten: Zur Veranstaltung: Als Aufbegehren gegen die allgemeine Besetzungspolitik initiierten Künstlerinnen im Sinne der weltweiten feministischen Aktion „One Billion Rising“ oder des amerikanischen „Women‘s March“ selbst ein Bühnen-Event, die „Sisters of Comedy“. Jedes Jahr stehen am zweiten Montag im November starke Frauen aus den Sparten Poetry Slam, Stand Up, politisches Kabarett, Comedy, Musik-Kabarett, Musik-Comedy, Singer Songwriting, Gesang, Schauspiel, Clownerie, Varieté und Puppenspiel in unterschiedlichen Formationen auf der Bühne. Die Veranstaltung in der Singener Gems findet am 13.11.2023 um 19.30 Uhr unter der Schirmherrschaft von Bürgermeisterin Ute Seifried statt. Gespendet wird in diesem Jahr an Freiraum Singen – agj Konstanz. Der Freiraum Singen ist ein Hilfeangebot für wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Frauen. Tickets im Vorverkauf, online und an der Abendkasse der Gems.

Zur Person: Tina Häussermann (*1972) ist Kabarettistin. Sie lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern in Stuttgart. Parallel zu ihrer Solokarriere gastierte sie auch mehrfach mit Kollegen Fabian Schläper als das Duo „Zu Zweit" in Singen. Am 27. Januar 2024 wird sie mit ihrem Programm „Supertina rettet die Welt" auf der Gemsbühne stehen. Tickets bereits jetzt im Vorverkauf.