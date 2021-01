von Daniel Volz und Albert Bittlingmaier

„Lachen ist gesund und hilft in herausfordernden Zeiten, Stress zu reduzieren, das Immunsystem nachweislich zu stärken und Glückshormone auszuschütten. So entstand die Idee einer Lach-Yoga-Veranstaltung per Video-Schaltung über das Internet“, erklärt Ilona Oßwald. Die Volkertshauserin ist Yoga-Lehrerin, Gesundheitscoach und Lach-Yoga-Anleiterin. Sie unterrichtet auch seit über 20 Jahren mit viel Leidenschaft Pilates, Beckenbodentraining und Rückenkurse. Gerade in Corona-Zeiten, wo es wenig zu lachen gebe, stoße das Lach-Yoga auf eine große Begeisterung.

Roland Hoch vom Kinderheim St. Peter und Paul freut sich über die Spende von Ilona Oßwald. | Bild: Monika Himsolt-Richter

Mit ihrer Idee wollte Ilona Oßwald den Teilnehmern ihres Lach-Yoga-Seminars zu mehr Glück, Gesundheit und Lebensfreude verhelfen, und dabei Kindern etwas Gutes tun. Alle Spenden und Einnahmen der Aktion gehen vollständig an das Kinderheim St. Peter und Paul in Singen.

„Die Freude war sehr groß, denn die Einrichtung konnte den Betrag von 3000 Euro für den Umbau einer neuen Kindergarten-Gruppe verwenden“, schildert Ilona Oßwald. „Erfreulich ist, dass durch diese Aktion weitere tolle Ideen entstehen. So möchte eine Friseursalon-Inhaberin künftig kostenlos den Kindern des Heims die Haare schneiden“, berichtet sie.

„Lach-Yoga ist eine einzigartige Methode, mit der jeder lernen kann, ohne Anlass zu lachen. Es beginnt mit einem gewollten Lachen. Dieses verwandelt sich durch verspielte, zum Teil sehr lustige Übungen schnell in echtes, herzliches Lachen“, berichtet Ilona Oßwald. Bei regelmäßiger Praxis entwickelten sich durch die Übungen immer mehr Lebensfreude und Humor.

Lach-Yoga ist laut Ilona Oßwald eine moderne Form des Yoga und wurde 1995 vom indischen Arzt und Yoga-Lehrer Madan Kataria entwickelt. „Millionen von Menschen erfreuen sich weltweit dieser Übungen. Und die Tendenz ist weiter steigend“, betont sie. Die Stuttgarter Lachschule, mit der sie auch kooperiere, biete täglich kostenlos online Lach-Yoga an.

Zum Thema berichten wir auch online mit Videos über Yoga-Übungen unter

http://www.sk.de/10528470