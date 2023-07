Dieses besondere Fest hat schon Tradition, wenn auch bisher nur eine vergleichsweise kurze. Der Kuttelklub Singen, der im Jahr 2014 gegründet wurde, lud seine Mitglieder zum jährlich stattfindenden Sommerfest ein, das traditionell auf dem Schwärzehof der Familie Käppeler stattfindet. Dies ist der einzige Anlass im Jahr, an dem auch Nichtkuttelesser teilnehmen dürfen, wie der Vorsitzende des Vereins, Georg Engesser, in seiner Eröffnungsansprache betonte.

Aus diesem Grund gab es außer den traditionellen Kutteln auch Würste vom Holzkohlenschwenkgrill und ein leckeres Salatbuffet, für das die Mitglieder des Klubs selbst gesorgt hatten. Für ein besonderes Flair sorgte auch die Lokalität dieser Veranstaltung inmitten eines Bauernhofs mit Hund, Katzenbabys, Pferden, Schnapsbrennerei, Hofladen und angrenzendem Misthaufen.

Die Hauptspeise wurde auf zwei verschiedene Arten zubereitet. Mitglied Bernd Strobel bereitete die Kutteln und das Beilagengemüse auf orientalische Art in traditionellen Tajine-Töpfen zu, was für ein schonendes Garen im eigenen Saft sorgt. Als Alternative bot Maria Kolb Kutteln auf portugiesische Art mit dunkler Soße an.

Das Fest war eine Benefizveranstaltung zugunsten des Singener Kinderheims St. Peter und Paul. Die Einnahmen aus Essen und Getränken wurden alle auf Spendenbasis in einem Flechtkorb gesammelt und kommen vollumfänglich dem Kinderheim zugute.

Der Chef des Kinderheims, Jürgen Napel, zeigte sich sehr erfreut über die gute Resonanz dieser Veranstaltung. Auch einige Kinder des Heims besuchten die Veranstaltung und freuten sich ob der leckeren Speisen.

Zum guten Gelingen dieses Festes trug auch die bekannte Hegauer Oldieband The Rockodiles bei, die mit ihren fetzigen Melodien manche der Gäste sogar zu einem Tänzchen auf dem Kopfsteinpflaster des Innenhofes animierte. Da es eine Benefizveranstaltung war, verzichtete auch die Band auf eine Gage, was die Gäste mit großem Applaus honorierten.