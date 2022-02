40 unerschrockene Freunde haben sich im Gemeindesaal der Lutherpfarrei getroffen, um eine besondere Delikatesse zu essen: Kutteln. Der Kuttelclub hatte geladen, Metzger Christian Ribler hatte gekocht und nach dem opulenten Mahl referierte der Historiker Simon Götz über den Geschmack der Fasnacht.

Kuttelvater Georg Engesser hatte ein paar kleine Anekdoten auf Lager, bevor es ans Essen ging. Der Singener Verein sei wohl der Einzige Kuttelclub weit und breit, der sich regelmäßig monatlich treffe.

Was sind Kutteln? In der Sprache der Köche werden die Vormagen (Pansen) von Wiederkäuern wie Rindern oder Schafen als Kutteln bezeichnet. Doch auch andere Magenteile wie Netzmagen, Labmagen, Blättermagen, die vor allem in Italien und Frankreich angeboten werden, oder sogar Teile des Dünndarms können als Kutteln bezeichnet werden. In englischsprachigen Ländern verwendet man vor allem den Netzmager, der wegen seiner wabenartigen Struktur dann „Honeycomb tribe“ genannt wird (übersetzt Bienenwaben-Kutteln). Nicht nur in südeuropäischen Ländern wie Portugal, Spanien, Frankreich oder Italien werden Kutteln seit jeher geschätzt. Auch in Osteuropa wie Polen, Bulgarien oder der Ukraine sind sie Tradition. Dort ist die Flecksuppe ein bekanntes Gericht.

„Der Rottweiler Club ist zwar älter als wir, aber er trifft sich nur einmal im Jahr“, so Engesser. Auch der Chuttleclub aus Düdingen in der Schweiz kann es mit den Singenern nicht aufnehmen. „Sie treffen sich maximal drei Mal im Jahr, immer an einem Freitag, den 13. und sie verlangen einen Mitgliedsbeitrag von 50 Schweizer Franken“, hatte Engesser herausgefunden.

Der Verein zählt inzwischen 90 Club-Mitglieder. Durch einen SÜDKURIER-Artikel vom September 2018 war sogar das SWR-Fernsehen auf die Truppe aufmerksam geworden und hatte einen Beitrag für die Landesschau gedreht.

Kutteln erinnern an die Kindheit

Das erste Mal dabei waren an diesem Abend Hadwig Zahn und Gerhard Ried. „Ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein kann“, sagt Ried. Auch zuhause werden Kutteln gegessen. Seine Frau kauft die Kutteln im Glas bei der Metzgerei Hertrich und die dazugehörigen Rösti besorgen sie in der Schweiz.

Angelika Berner-Assfalg ist bereits seit ihrer Kindheit ein Fan von Kutteln. „Als ich ungefähr acht Jahre alt war, war ich im Zeltlager mit der KJG und nach einem Tag an der frischen Luft gab es abends Kutteln und nichts anderes, und der Hunger war groß“, erinnert sie sich. In ihrer Familie waren Kutteln nicht auf dem Speiseplan, höchstens mal Leberle oder Hirn.

Immer mit anderem Rezept

Christian Ribler hatte für die Gäste diesmal Kalbskutteln mit zweierlei Soßen gekocht. „Kalbskutteln sind zarter und nicht so schwabbelig wie Rinderkutteln“, sagte er vor dem Servieren. Zu den Soßen mit Champignons oder Weißwein und viel Sahne sowie klein gewürfeltem Gemüse (auch als Brunoise bezeichnet) gab es Rösti-Ecken und Serviettenknödel.

Köstlich: diese Kutteln mit Champignonrahmsoße und Serviettenknödeln. Bild: Susanne Gehrmann-Röhm

Bei anderen Treffen des Kuttelclubs haben auch schon die Metzgereien Denzel oder Hertrich gekocht, jeder nach seinem eigenen Rezept. Es hat aber auch schon ein Mitglied des Clubs gekocht. In jedem Fall steht bei den monatlichen Treffen immer der gute Zweck im Mittelpunkt. Die Einnahmen kommen nämlich dem Kinderheim Peter und Paul zugute.

Schon viele Anschaffungen getätigt

Der Kuttelclub wurde im Dezember 2014 von Georg Engesser, Anne Breuer und Jürgen Napel gegründet. Aus den ersten Spendeneinnahmen, die bei den Treffen des Kuttelclubs zusammenkommen, konnte eine neue Glocke für die Kapelle im Kinderheim Peter und Paul angeschafft werden.

„Wir haben gerade aus den Spendengeldern neue Stühle für alle Gruppenräume gekauft und auch die letzten Kinderbetten ausgetauscht“, sagt Heimleiter Jürgen Napel.

Von den Schummlereien der Vergangenheit

Seit einiger Zeit steht nach dem Essen auch immer ein Vortrag auf dem Programm. Diesmal hatte sich der Historiker Simon Götz bereit erklärt, zum Thema „Der Geschmack der Fasnacht“ zu sprechen. Besonders in der Fastenzeit vor Ostern waren die Menschen schon vor hunderten von Jahren sehr erfinderisch.

Im 15. Jahrhundert habe es viele kreative Rezepte für die Fastenzeit gegeben, wie Krustenbraten aus Hechtstückchen. Oder der Biber wurde einfach zum Fisch deklariert, weil er im Wasser lebt, sodass man ihn auch in der Fastenzeit essen konnte.

Natürlich erwähnte Götz auch die Legende, dass Maultaschen einst von einem Zisterzienser-Mönch im Kloster Maulbronn erfunden wurden. Auf dem opulenten Ölgemälde „Der Kampf zwischen Karneval und Fasten“ von 1559 von Pieter Bruegel dem Älteren, finden sich viele Details über die Essenbräuche in der Fastenzeit.

Schon Hoffnung für das nächste Treffen

Simon Götz fand bei seinen Recherchen auch eine Hochzeitsanzeige aus Singen aus dem Jahr 1812, bei der die Buchstaben des Textes aus Fasnachtsfiguren gestaltet sind. Schließlich reimte Götz zum Schluss: „die Innereiensauerei wurde zur Benefizientrefferei“.

Beim nächsten Treffen werden die Bestimmungen wegen der Pandemie wohl weitgehend gelockert sein. Diesmal galt noch die 2G-Regel und Maskenpflicht (außer beim Essen bzw. am Tisch).