Singen – Nachdem es kurzzeitig nicht so aussah, läuft an der Schillerschule jetzt alles wieder in geregelten Bahnen. Nach dem Schulstart war in einer zweiten Klasse zunächst eine Lehrerin kurzfristig krank geworden. Zunächst sah es deshalb so aus, als könnten die Schüler dieser Klasse bis auf weiteres nicht unterrichtet werden. Doch nun wurde eine Lösung gefunden und die Schülerinnen und Schüler gehen ab Montag wieder zur Schule.

Schon einen Tag, nachdem die Krankheit der Lehrerin bekannt wurde, fand ein Gespräch mit Vertretern des staatlichen Schulamtes Konstanz statt, erzählt Schulleiter Gregor Fischer. „Die Personaldecke ist an unserer Schule sehr dünn“, erklärt er. Ein Drittel der insgesamt 18 Lehrer kann derzeit aus unterschiedlichen Gründen nicht arbeiten.

Beim Gespräch mit der Leiterin des Schulamts, Bettina Armbruster sowie Gerhard Schlosser (unter anderem für die Lehrerversorgung zuständig) und Patricia Caronna vom Schulamt konnte für die betroffene zweite Klasse aber schließlich eine gute Lösung gefunden werden: Eine Lehramtsanwärterin, die eine vorgezogene Erlaubnis zum Unterrichten erhielt, sowie eine weitere Lehrkraft werden die Schülerinnen und Schüler jetzt unterrichten. „Die Zusammenarbeit mit dem Schulamt lief dabei hervorragend“, freut sich Gregor Fischer. Allerdings dürfe nun kein weiterer Lehrer krank werden.

Die Schillerschule ist erst seit diesem Schuljahr eine reine Grundschule. Das alte Schulgebäude mit den großen Räumen sei für die Beschulung in Corona-Zeiten günstig, denn in ein Klassenzimmer passen unter Einhaltung der Abstandsregeln maximal 14 Kinder. Dadurch werden die Klassen in zwei Gruppen geteilt und haben alle zwei Tage Unterricht. Zur Wiederaufnahme des Regelbetriebs ab dem 29. Juni werde die Schillerschule durch eine Abordnung von einer anderen Schule personell so verstärkt, dass der Unterricht dort sichergestellt werden kann, sagt Gerhard Schlosser.