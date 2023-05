Kunstwerke vieler Stilepochen vereint in einer Schau lockten zahlreiche Kunstinteressierte schon vor der offiziellen Eröffnung ins MAC Museum. Unter dem Motto „Erwerben Sie ein Stück (Heimat)Geschichte oder Kunst“ verkaufte das Sammler-Ehepaar Hanni und Michael Greuter einen Teil seiner Sammlung zugunsten des Vereins Integration in Singen (InSi). Mit Malerei, Grafik und Stichen auch zur Singener Stadtgeschichte waren viele Kunstwerke mehrerer Jahrhunderte geboten.

Neben farbigen Faksimiles der Bibel von Johann Gutenberg, gedruckt 1511, lagen Scheffels Ekkehard in zwölf Illustrationen von 1898 bis zu Originalen und Drucken von Künstlern der Gegenwart auf den Tischen in der Galerie des MAC Museums. Seit Jahrzehnten sammeln Hanni und Michael Greuter Kunstwerke und brachten als Verleger auch 26 Bücher zum Hegau und der Singener Stadtgeschichte heraus. So konnten auch alte und neue Fotografien vom Hegau, dem Hohentwiel und Stadtansichten erworben werden.

Wie Michael Greuter erklärte, muss das Ehepaar seinen Besitzstand verkleinern, da sie aus ihrem Haus in eine Wohnung umziehen. Mit Bernhard Grunewald, Vorsitzender von InSi, stehe das Ehepaar schon seit dem Flüchtlingszuzug 2015 in Kontakt. Wie Greuter richtete auch Grunewald seinen Dank an Gabriele Unbehaun-Maier vom MAC, die den Raum kostenlos zur Verfügung gestellt hatte.

Bürgermeisterin Ute Seifried lobte die gemeinsame Aktion: „Wann kann man schon mal ein Stück Heimatgeschichte erwerben und dabei auch noch Gutes tun?“, ging sie auf den Begriff Heimat ein. Heimat bedeute nicht nur geografisch einen Ort, sondern stehe auch für ein Gefühl. Dieses wachse und gedeihe durch Verbindungen untereinander. Für das Miteinander dankte Seifried den Ehepaaren Greuter und Unbehaun-Maier für die Unterstützung von InSi. Der Verein setze sich vorbildlich für die Menschen aus Kriegs- und Katastrophengebieten ein, um ihnen hier eine Heimat zu schaffen. Der Erlös des Verkaufs geht vollständig an InSi.