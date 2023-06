Der Kunstverein Singen organisiert bis 8. Juli erneut das Kunstprojekt „Komm und Guck“. Die Idee dahinter ist laut einer Pressemitteilung unverändert: Eine Professorin oder ein Professor ist eingeladen, mit von ihnen ausgewählten Studierenden auf Singen, auf die Kultur der Stadt zu reagieren, zu agieren und zu intervenieren. „Es ist ein Experiment, für Singen in Singen, auf das sich Studierende von Kunsthochschulen einlassen“, schreibt die Kunstvereinsvorsitzende Ulrike Veeser in der Presseankündigung zur Neuauflage des Projektes.

Von Seiten des Kunstvereins ist es zum einen als Förderung für Studierende gedacht, zum anderen ist es jedoch im Umkehrschluss eine wichtige Unterstützung und Herausforderung für die Vermittlungsarbeit des Kunstvereins. Zu Gast sind in diesem Jahr mit Andrea Veselá, Jianyue Guo, Ikue Ohta, Thomas Kain und Sumire Sakuma fünf Studierende der Akademie der Bildenden Künste München, die in Begleitung von Vizepräsident Daniel Bräg in Singen aktiv werden. Sie werden in den aktuell leer stehenden Ladenräumen an der Ekkehardstraße 18a, direkt neben der Apotheke Sauter, in Form eines offenen Ateliers miteinander arbeiten. „Wir sind gespannt, welche Ideen die Studierenden entwickeln – noch ist alles offen“, so Veeser. Nachdem sich die Teilnehmer im Rahmen einer Ausstellung während des Stadtfests am Sonntag und zum Auftakt der Kunstaktion in der Innenstadt vorgestellt haben, beginne die Arbeitsphase. Am Samstag, 8. Juli, um 11 Uhr, findet die Abschlussveranstaltung mit der Präsentation der entstandenen Arbeiten statt. „Die Studierenden freuen sich auf neue Kontakte und hoffen auf interessante Gespräche im zeitweiligen Atelier, auf neugierige Bürger und Kunstfreunde und gerne auch auf kontroverse Auseinandersetzungen“, schreibt Veeser in der Pressemitteilung.