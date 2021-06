Nach langer Pause endlich wieder eine Ausstellung im Kunstmuseum. „Tut das nicht gut?“ begrüßte Catharina Scheufele vom Kulturbüro der Stadt in Vertretung von OB Bernd Häusler die Gäste der Vernissage. „Sehen was ist“ ist der Titel, und er verspricht nicht zu viel. Mit Neuzugängen und Werken aus der Sammlung spannt das Kunstmuseum einen Bogen über rund 100 Jahre Kunstgeschichte am Bodensee, im Hegau und im deutschen Südwesten. Darunter sind Werke von Künstlern auf der Höri aus dem 20. Jahrhundert bis hin zu zeitgenössischen Werken.

Sammeln und Bewahren

Zum Neustart möchte das Kunstmuseum auf seine wesentliche Aufgabe, das Sammeln und Bewahren, und die Arbeit in der langen Corona-Pause aufmerksam machen. „Mehr als ein Drittel der rund 110 Arbeiten sind als Schenkungen, Ankäufe, Leihgaben oder Dauer-Leihgaben in den letzten zwei Jahren neu in den Museumsbestand eingegangen, oder sie wurden konservatorisch so bearbeitet, dass sie wieder ausstellungsfähig sind“, hob Scheufele hervor.

Digitalisierung steht noch bevor

In Zusammenarbeit mit dem Kulturbüro habe man die Zeit der Pandemie intensiv genutzt, sagte Museumsleiter Christoph Bauer. Er ging inhaltlich auf die einzelne Werke und Hintergründe ein. Die Digitalisierung der Werke stehe dem Singener Kunstmuseum noch bevor.

Nazi-Kunst ab 1930

Gezeigt werden auch Künstler, die man nicht mehr kennt, da sie ab den 1930er Jahren systemrelevant waren, ihre Arbeiten heute aber als Nazi-Kunst gelten. „Künstlerisch sind sie spannend“, verwies er auf ein Bild von 1930. „Werke ab 1933 müssten wir aus einem neuen Blickwinkel sehen“, sagte Bauer.

Arbeiten von Curth Georg Becker

Aus Privatbesitz zur Sammlung dazu gekommen seien auch neue Arbeiten von Curth Georg Becker. Sie zeigten, dass er sowohl gegenständlich wie abstrakt gearbeitet hat. Auch im Bereich zeitgenössische Kunst zeigt die Ausstellung eine Fülle von Positionen und Künstlern aus der Sammlung ebenso wie Neuzugänge.