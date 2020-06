Die Baustelle ist nicht nur rund um das Singener Karstadt, sondern längst auch mittendrin angekommen. Nachdem die Essener Konzernzentrale angekündigt hat, dass Singen zu den Filialen zählen soll, die bis Oktober geschlossen werden, entsteht Geschäftigkeit in der Stadt. „Auch bei uns kommen Anrufe und Mails des Unverständnisses und des Unterstützungswillens an“, berichtet Claudia Kessler-Franzen vom Standortmarketingverein Singen aktiv. Karstadt habe für viele Singener einen sehr hohen Stellenwert. „Ein Besuch der Innenstadt ist meist mit einem Besuch von Karstadt und natürlich auch dem Kauf verbunden“, so Kessler-Franzen. In Singen werden deshalb die Kräfte gebündelt, um der Schließung der Singener Karstadt-Filiale gemeinsam entgegenzutreten.

Zum Beispiel schon morgens um kurz nach 9 Uhr auf der Hegaustraße: „Wir stehen in direktem Austausch mit Frau Stark, Herrn Mohr und Frau Greuter aus unserem Karstadt-Haus“, erklärt Claudia Kessler-Franzen vom Standortmarketingverein Singen aktiv. Wie wichtig das Haus für den Standort ist, ist für sie keine Frage. Auch deshalb trifft sie sich mit Karstadt-Vertretern, um alles für die geplante Kundgebung am Freitagmorgen vorzubereiten.

„Auch bei uns kommen Anrufe und Mails des Unverständnisses und des Unterstützungswillens an“, berichtet Claudia Kessler-Franzen vom Standortmarketingverein Singen aktiv. | Bild: Arndt, Isabelle

„Denn es ist fünf vor zwölf für das Warenhaus„, warnen Betriebsratsmitglieder und Gewerkschaftsvertreter, die gemeinsam eine Protestkundgebung für den Erhalt des Warenhauses ausrufen. Auch deshalb sind Bürger, Besucher und Kunden aufgerufen, am Freitag um 11.55 Uhr an der Kundgebung teilzunehmen. „Natürlich auch unter Beachtung der Abstands- und Hygieneregelungen“, mahnt Kessler-Franzen. Sie ist überzeugt, dass jede Teilnahme an der Kundgebung, jede Unterschrift auf den Unterschriftslisten, die bei Karstadt ausgelegt werden, und jeder Brief an die Unternehmensleitung in Essen eine wertvolle Unterstützung für das kämpfende Singener Karstadt-Team und für den Erhalt des Karstadthauses in unserer Stadt. „Wir müssen Flagge zeigen für unser Karstadthaus in Singen„, so Kessler-Franzen.

„Denn es ist fünf vor zwölf für das Warenhaus“, warnt Markus Klemt, Gewerkschaftssekretär bei Verdi. | Bild: Susanne Gehrmann-Röhm

Redebeiträge gibt es von der Betriebsratsvorsitzende Karin Greuther, OB Bernd Häusler, und Verdi-Vertreter Markus Klemt. „Von der Schließung wären etwa 120 Beschäftigte mit ihren Familien und Angehörigen betroffen“, weiß er. Zahlreiche Beschäftigte sind seit Jahrzehnten im Haus beschäftigt und haben regelmäßig schwarze Zahlen für das Unternehmen erwirtschaftet. „Zuletzt ist sogar der Vermieter dem Konzern mit der Miete entgegengekommen“, mag Klemt die Schließungspläne nicht verstehen. Er ruft zur Gegenwehr: „Wehren wir uns, organisieren wir uns in Bündnissen und bitten um Unterstützung“, heißt es in der Ankündigung zur Kundgebung.

„Ziel ist mit allen Mitteln die Schließung zu verhindern und zu überlegen, welche Hilfe der Bundesregierung möglich ist“, erklärt Regina Brütsch von der SPD in Singen. | Bild: Partei

Unterstützung aus der Bundespolitik kündigt die Singener SPD-Fraktionvorsitzende Regina Brütsch an: Sie erwartet Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter am Freitag, 26. Juni, bereits um 10 Uhr zu einem Gespräch mit Geschäftsleitung, Betriebsrat, Verdi-Vertreter Markus Klemt und Ratsmitgliedern der SPD. „Ziel ist mit allen Mitteln die Schließung zu verhindern und zu überlegen, welche Hilfe der Bundesregierung möglich ist“, erklärt Regina Brütsch.

Noch prangt der Karstadt-Schriftzug am Gebäude. Damit dies auch über Oktober hinaus so bleibt, rufen Betriebsratsmitglieder und Gewerkschafter am Freitag um 11.55 Uhr – fünf Minuten vor zwölf – zu einer Kundgebung. | Bild: Biehler, Matthias