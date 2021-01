Eigentlich wäre am 4. Dezember Premiere in der Basilika gewesen. Stattdessen sprachen Cornelia Hentschel und Elmar F. Kühling jetzt im Rahmen eines Kamingesprächs mit dem FDP-Landtagskandidat Markus Bumiller per Zoom-Konferenz über die Zeit im zweiten Lockdown.

Theater nur noch von dem Sofa aus – das kann sich Markus Bumiller nicht vorstellen. Er gehe gern mal in die Färbe, weil sie einen familiären, kuscheligen Rahmen biete. Dennoch gibt es offenbar Theater, die aus der Not heraus, sprich wegen Corona, Stücke im Internet streamen.

„Es ist nicht die Aufgabe von Theatern, Netflix oder anderen Konkurrenz zu machen, zumal uns dafür das Knowhow und Equipment fehlt“, sagt Cornelia Hentschel. Ihr reicht die Zeit des Nichtstuns langsam und auch Elmar F. Kühling brennt dafür, wieder vor Publikum auf der Bühne zu stehen.

Gekürzte Zuschüsse wären fatal

Auch wenn es bei den vergangenen Vorstellungen im November ungewöhnlich war, dass die Zuschauer Masken tragen mussten. Aber selbst daran gewöhne man sich, so Kühling. Zum Glück sind die Schauspieler bei der Färbe fest angestellt, sodass sie Kurzarbeitergeld bekommen.

„Ich habe aber große Angst, dass die öffentlichen Kassen immer leerer werden. Wenn man uns die Zuschüsse kürzen würde, wäre das fatal“, so Hentschel. Die Färbe komme damit gerade so zurecht, um die laufenden Kosten zu tragen.

Hentschel befürchtet, dass der Neustart schwierig wird. Denn die Leute würden vermutlich wieder eine Zeit lang brauchen, um wieder in die Öffentlichkeit zu gehen. Elmar F. Kühling und seine Schauspielkollegen haben derzeit die Texte von zwei Stücken präsent.

Positives kann Cornelia Hentschel der Corona-Krise nicht abgewinnen. Nur manchmal kommen neue Ideen. So plant sie gemeinsam mit der Leiterin der Bibliotheken, Monika Bieg, derzeit eine Art Märchen-Hotline, bei der sich Kinder Märchen von den Schauspieler vorlesen lassen können.

Die Hoffnung stirbt zuletzt

Cornelia Hentschel spürt bei den Menschen in Zeiten von Corona jedoch eine große Solidarität: „Wir haben besonders vor Weihnachten sehr viele Spenden bekommen, oft verbunden mit sehr herzlichen Begleitschreiben.“ Auch Gutscheine seien viele verkauft worden.

Kay Brüggemann von der Konstanzer Event-Agentur Bonanza hofft ebenfalls, dass geplante Veranstaltungen wie die Musik- und Kulturwochen Sommerwiese, die ab Ende Mai im Bodenseestadion geplant sind, stattfinden können. Brüggemann: „Wir sollten bis Mitte März Gewissheit haben, ob wir das so machen können.“