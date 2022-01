Dienstleister, die mit Menschen arbeiten, sind von der Corona-Pandemie stark gebeutelt. Kulturanbieter machen da keine Ausnahme. Immerhin sind sie vom Publikum und seinem Zuspruch abhängig. Und wo viele Menschen zusammenkommen sollen, gibt es in den Corona-Wintern vor allem eines: Einschränkungen.

Über die Lage beim kommunalen Kulturbetrieb berichten Roland Frank, Leiter von Kultur und Tagung Singen (KTS), und Magdalena Steinebach, die dort für Öffentlichkeitsarbeit und Werbung zuständig ist. Und diese Lage lässt sich grob gesagt so beschreiben: Bei der KTS ist man froh, überhaupt Kulturveranstaltungen anbieten zu können. Das geht allerdings nur durch Fördermittel und Corona-Hilfen. Und das Geschäft ist in diesen Tagen stark von Absagen und Verschiebungen geprägt.

Doch der Reihe nach: „Wir sind gerade stolz wie Bolle, dass es mit einem Wahnsinns-Zuspruch weitergeht“, sagt Roland Frank. Und Magdalena Steinebach ergänzt, dass fast alle Aufführungen ausgebucht seien. „Die Leute sind froh, dass es Veranstaltungen gibt“, ist ihr Eindruck. In der Stadthalle gilt derzeit aufgrund der Corona-Verordnung des Landes die 2G-plus-Regel – Besucher müssen ausreichenden Impfschutz oder eine kürzliche Genesung von einer Corona-Infektion und einen aktuellen negativen Test nachweisen. Dies werde vor dem Einlass von einem Sicherheitsdienst überprüft – und bedeute zusätzlichen Aufwand. Außerdem sind in der aktuell geltenden Alarmstufe II höchstens 500 Besucher zulässig. Für die Stadthalle bedeutet das, dass weniger als die Hälfte der regulär etwa 1100 Plätze belegt werden dürfen, sagt Frank: „Die Vorsicht ist richtig am Platz.“

Geld fließt aus einem Bundesprogramm

Trotzdem bedeutet die Vorsicht auch, dass weniger Eintrittsgelder fließen können. Die KTS habe sich daher beim Bundesprogramm „Neustart Kultur“ um Fördergelder bemüht, sagt Roland Frank. Schon im Winter 2020/2021 habe man daraus Geld bekommen, nun sei das Programm bis Ende 2022 verlängert worden. Die KTS bekomme Mittel speziell aus einem Teil des Förderprogramms, der Gastspieltheater und damit auch die auftretenden Ensembles unterstützen soll: „Das ermöglicht uns, auch mit halber Auslastung zu spielen“, sagt Frank.

Die Jon Lehrer Dance Company war kürzlich in der Singener Stadthalle zu Gast, um der Musik von Leonard Bernstein ein tänzerisches Denkmal zu setzen. Es war einer von 17 Auftritten der Truppe in Deutschland und Österreich. | Bild: Sandra Baindl

In Corona-Zeiten auch Teil des Geschäfts von Kulturveranstaltern: Umplanungen, Verschiebungen und Absagen. Im Oktober 2021 sei man zunächst mit einem vollen Haus gestartet, nachdem das Kreisimpfzentrum (KIZ) wieder ausgezogen ist, erzählt Frank. Stück für Stück habe es dann mehr Einschränkungen gegeben, als das Infektionsgeschehen wieder zunahm. Beim Neujahrskonzert der Südwestdeutschen Philharmonie aus Konstanz hatten diese Beschränkungen einigen Organisationsaufwand zur Folge. Denn es seien schon 675 Karten verkauft gewesen, als die neuen Regelungen in Kraft traten. So sei es dann zu dem Zusatztermin gekommen, den das Orchester in Singen angeboten hat, sagt Frank. Doch im ersten Corona-Jahr, 2020, hat es die Stadthalle, genau wie andere Veranstalter, deutlich schlimmer erwischt: „Wir hatten Veranstaltungen bis zum 13. März“, sagt der KTS-Chef. Dann sei es erst im Oktober weitergegangen, nur damit im November 2020 wieder Schluss gewesen sei.

Und ab Januar 2021 war dann das KIZ in der Stadthalle zu Gast. Wirtschaftlich gesehen sei das eine gute Sache gewesen, weil regelmäßige Mietzahlungen in die Kasse gekommen seien, sagt Roland Frank. In dieser Zeit habe es noch zahlreiche andere Veranstaltungen in der Stadthalle oder in Regie der KTS gegeben, sagt Frank (siehe Text unten). Doch: Kulturveranstaltungen waren in dieser Zeit nicht möglich, was auch OB Bernd Häusler zuletzt in einer Ausschusssitzung bedauerte. „Doch das ging vielen anderen auch so, man konnte fast nichts anderes machen“, blickt Roland Frank zurück – denn ob mit oder ohne KIZ: Im ersten Dreivierteljahr 2021 waren ohnehin kaum Kulturveranstaltungen möglich.