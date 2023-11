Es gebe wohl keine zweite Band wie diese, weder in der Region noch in ganz Deutschland, wie das ehemalige Bandmitglied Hans Wöhrle bei seinem Gastauftritt mit den Ghostriders in der Singener Gems feststellte. Die Kultband stellte im 61. Jahr ihres Bestehens unter Beweis, dass sie kein bisschen leise und müde ist. Die langjährigen, treuen Fans und Freunde dankten es und legten zu Rock‘n‘Roll und Boogie Woogie eine flotte Sohle aufs Parkett.

Nachdem das Jubiläumskonzert 2022 ausfallen musste, weil mehrere Bandmitglieder an Corona erkrankt waren, ließen es die Ghostriders beim Nachholkonzert ordentlich krachen. Rock‘n‘Roll, Sweets und Blues mit Songs der 1950er- und 1960er-Jahre von den Rolling Stones, Beatles oder von Elvis Presley standen auf dem Programm.

Die sieben Bandmitglieder mit Bandleader Michael Schwendemann, Thomas Schwabe (Keyboard), Anton Wolf (Bass), Harry Bohner (Schlagzeug), Lothar Binder (Gitarre), Uwe Sczech (Schlagzeug) und Reinhard Stehle (Gitarre) sorgten dafür, dass keine Langeweile aufkam. Schwendemann war 1962 einer der Gründer der Band und spielt als einziges Gründungsmitglied mit 76 Jahren noch in der aktuellen Besetzung.

Konzert war auch eine Zeitreise

Das Konzert in der Gems war auch eine Zeitreise durch die Geschichte der Ghostriders. Michael Schwendemann holte immer wieder ehemalige Bandmitglieder auf der Bühne, die einige Songs aus der gemeinsamen Zeit spielten. Der Bandleader freute sich besonders, dass die Gründungsmitglieder Johannes Bold, Karle Blase und Heinz Grimme am Skiffle-Waschbrett zu Gast waren. Er erinnerten an den ersten Auftritt in der Scheffelhalle mit dem Song „When saints go marching in“, den sie dann auch gemeinsam sangen.

Hans Wöhrle, der 15 Jahre der Band angehörte, betonte, dass die Einzigartigkeit der Ghostriders darin bestehe, dass es sie schon so viele Jahre gibt und sie sich trotzdem musikalisch immer weiterentwickelt habe. Als einzige Ghostriderin durfte auch Sängerin Dagmar Egger beim Auftritt nicht fehlen. Sie sorgte professionell und mit starker Stimme für einen der vielen Glanzpunkte des Konzerts.

Die Band hat viele treue Fans, die kaum ein Konzert verpassen. Zu ihnen gehören die Mitglieder des Rock‘n‘Roll- und Boogie-Woogie-Clubs „Flying Dinos“ aus Radolfzell. Sie nutzten das Konzert, um, teilweise stilecht in Petticoats, ihrer Tanzleidenschaft zu frönen. „Wir begleiten die Band schon seit vielen Jahren und sie begleitet uns“, berichtet Dagmar Schuler vom Tanz-Club. Damit seien auch viele schöne Erinnerungen verbunden.

