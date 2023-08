Vielleicht haben Sie sich dann auch schon mal überlegt, eines meiner Bücher zu kaufen. Leider könnten wir beide dabei eine böse Überraschung erleben. Sie wären zutiefst enttäuscht von dem Schwachsinn, den ich schreibe. Als Autorin wäre ich komplett disqualifiziert. Noch ist es nicht so weit. Aber der Reihe nach: Ganz egal, ob vergessene Hausaufgaben oder Doktorarbeiten – überall dort, wo Texte entstehen, wird kräftig abgeschrieben, „geklaut und gestohlen, gezogen und geraubt“. Diese schöne Formulierung stammt aus einem Song der Prinzen. „Entschuldigung, das hab ich mir erlaubt.“ Wobei es keine Urheberrechtsverletzung ist, wenn ich die Quelle zitiere und das Ganze in Anführungszeichen setze. Es geht aber auch anders.

Leider ist die Sache nicht witzig. Denn wenn es um Bücher geht, wird der Ideenklau rasch kriminell. Wie viele Kolleginnen muss auch ich mich gegen Raubkopien meiner Bücher wehren. Es ist bitter, wenn man gern am Manuskript des nächsten Buches weiterarbeiten würde, aber stattdessen damit beschäftigt ist, die eigenen Werke von dubiosen Plattformen löschen zu lassen, wo die Bücher stark verbilligt oder gratis zum Download angeboten werden. Wenn mein Werk, an dem ich manchmal jahrelang gearbeitet habe, für lau über den virtuellen Ladentisch geht, schaue aber nicht nur ich in die Röhre. Die Geiz-ist-geil-Kundschaft zahlt nämlich auch drauf: in Form von Daten- und Kreditkartenklau. Aber es kommt noch doller. Der neueste Trend ist Identitätsdiebstahl auf Basis Künstlicher Intelligenz (KI). Hört sich komplizierter an, als es ist: Ein Literatur-Ganove gibt einer KI den Auftrag: „Schreib mir ein Buch im Stil von Ulrike Blatter.“ Es geht keine Viertelstunde und der Roman ist fertig. Samt Cover und tollem Klappentext. Das Produkt landet dann unter meinem Namen bei Amazon, meine Fans kaufen es und sind komplett enttäuscht. Sie lesen lediglich zusammenhanglose Texte in minderwertiger Qualität. Wie kann das sein, fragt sich der Kunde. Die Bewertungen waren doch so toll! Tja, neuerdings werden auch die Rezensionen von einer KI verfasst und die Händlerplattform markiert diese Fake-Profile auch noch gern als „verifizierte Kunden“.

Bis jetzt sind von dieser Unsitte fast ausschließlich englischsprachige Kollegen und Kolleginnen betroffen. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis diese Unsitte auch in den deutschsprachigen Raum schwappt. Also: Augen auf beim Bücherkauf! Ein Blick auf die Autorinnen-Homepage oder Verlagsseite lohnt sich. Oder bestellen Sie Ihre Lektüre im Buchgeschäft Ihres Vertrauens. Das bietet heutzutage meist auch Online-Bestelloptionen an, und viele liefern sogar die Ware persönlich aus. Damit sind Sie auf der sicheren Seite und stärken überdies auch noch den lokalen Einzelhandel.

