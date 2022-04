von Nicola Maria Reimer

Das große Puschelmikrofon, der unschuldige Dackelblick und die orangefarbene Trainingsjacke, das sind die unverkennbaren Merkmale des deutsch-französischen Geschichtenerzählers und Philosophen Alfons.

Mit seinen gewitzten Fragen und seinem schrägen Humor unterhält er seit Jahren sein Publikum. Am Sonntag, 15. Mai, ist er auf Einladung der Gems in der Singener Stadthalle zu Gast. Allerdings hat Alfons seine orangefarbene Jacke gegen eine in den ukrainischen Farben gelb und blau getauscht.

Bilder ließen ihn nachts nicht schlafen

„Neulich konnte ich nachts nicht schlafen. Ich hatte das Bild eines kleinen Kindes in der Ukraine gesehen, vielleicht drei Jahre alt, oder sogar noch jünger. Und in seinen Augen, da stand der ganze Horror des Krieges. In dem Moment wurde mir klar, dass ich etwas tun muss – dass wir alle etwas tun müssen“, begründet Alfons die Veränderung.

La Friedensjacke nennt er das Kleidungsstück als Ausdruck der Solidarität mit den Menschen der Ukraine. Gleichzeitig möchte er mithilfe seines Publikums Hilfe leisten. Nach jedem Auftritt steht Alfons im Foyer gegen eine Spende für ein Foto zur Verfügung.

Bisherige Resonanz war sehr gut

Der Erlös kommt der Ukraine-Hilfe des Deutschen Kinderhilfswerks zugute. „Wir müssen den Menschen helfen, vor allem den Kindern, denn: niemand hat einen Krieg verdient – aber Kinder am allerwenigsten.“

Die bisherige Resonanz auf die Spendenaktion ist gut, bestätigt der Künstler und berichtet: „Schon von Anfang an habe ich gespürt, meinem Publikum gefällt diese Aktion sehr. Überrascht bin ich aber trotzdem, wie großzügig die Leute sind. Man merkt, die Situation der Menschen in der Ukraine und besonders die der Kinder, geht allen sehr nah.“

Wer keine Karten für einen Auftritt von Alfons besitzt und die Aktion dennoch unterstützen möchte, kann dies auch online tun.