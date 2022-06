Einen Turbinenflügel fräst das neue Fünf-Achs-Bearbeitungszentrum an der Hohentwiel-Gewerbeschule (HGS) in rund 25 Minuten. Die neue Maschine wurde jetzt offiziell von Landrat Zeno Danner in Betrieb genommen. Profitieren werden davon nun die Schüler, die zum Beispiel eine Ausbildung zum Zerspanungstechniker oder Werkzeugmechaniker machen. Rund zwei Jahre hat es gedauert, bis die Maschine an der HGS eingebaut wurde. „Wäre sie eineinhalb Zentimeter breiter gewesen, hätte sie nicht reingepasst“, sagt Schulleiter Stefan Fehrenbach.

Zur offiziellen Inbetriebnahme begrüßte er Mitglieder der vier Firmen, die maßgeblich dafür gesorgt haben, dass die Schule nun mit dieser modernen Maschine arbeiten kann: die Maschinenfabrik Hermle mit Hauptsitz in Gosheim, die Hoffmann Group München, die Firma SolidCam aus Schramberg sowie die Firma Heidenhain mit Sitz in Traunreut. Die Maschine wird hauptsächlich in der Berufsschule für Metalltechnik und in der Fachschule für Technik eingesetzt.

Die neue Maschine: Hinter dieser Tür wird simultan Präzisionsarbeit auf fünf Achsen geleistet. Damit kann die Hohentwiel-Gewerbeschule Zerspanungstechniker und andere Nachwuchskräfte im Metallbereich bestens ausbilden. | Bild: Susanne Gehrmann-Röhm

80 Prozent der teuren Maschine werden gefördert

Die neue Fräs-Maschine kann aufgrund ihrer fünf Achsen in fünf Richtungen fahren, und das simultan, erläuterte Stefan Fehrenbach. Damit können nun auch komplexe Fertigungsprozesse abgebildet werden. Weil man früh mit den Firmen verhandelt habe, habe es einen ordentlichen Rabatt gegeben. Die neue Maschine kostet netto rund 200.000 Euro und wird zu 80 Prozent aus dem Digitalpakt Schule bezahlt, der Rest aus dem Schuletat.

„Wir sind wahrscheinlich ein anstrengender Kunde, aber dafür auch der Einzige, der einen hochwertigen Rohstoff produziert – nämlich Fachkräfte.“ Stefan Fehrenbach, Schulleiter

Nach sieben Jahren wurde die Hohentwiel-Gewerbeschule zum 2. Mal von der Nachwuchsstiftung im Bereich des rechnergestützten Entwurfs und der rechnergestützten Fertigung (CAD/CAM) zertifiziert. Im Bild (von links) Alexander Nickel (Nachwuchsstiftung), Lehrer Pascal Noppenberger, Lehrer Christoph Bölli, Thilo Seltmann (Nachwuchsstiftung/Kultusministerium), Lehrer Michael Lohr und Schulleiter Stefan Fehrenbach. | Bild: Susanne Gehrmann-Röhm

Danner unterstreicht in seinem Grußwort, dass Landkreis und Kreistag voll hinter den Berufsschulen stünden, eben weil sie dringend benötigte Fachkräfte ausbilden. „Sie eröffnen Ihren Schülern damit ein riesiges Spielfeld, um in die Tiefen der Hightech einzutauchen“, sagt Frank Kunzelnick als Vertreter des Regierungspräsidiums. Udo Nowak von der Maschinenfabrik Hermle bestätigt, dass der Bereich Maschinenbau mit Nachwuchssorgen kämpfe.

Hier werden dringend benötigte Fachkräfte ausgebildet

Mit der neuen Maschine wird der Gedanke der Lernfabrik fortgeführt. Ende 2018 war die HGS die einzige Lernfabrik 4.0, die bisher in die Riege der „100 Orte Industrie 4.0“ aufgenommen wurde. Im Rahmen der Einweihung überreichten Alexander Nickel und Thilo Seltmann ein neues Zertifikat der Nachwuchsstiftung. Die Schule war 2015 von der Stiftung für Maschinenbau zertifiziert worden und hatte dies neu beantragt.