Lesen macht Spaß. Dafür stehen die rund 60 Mädchen und Jungen im Alter von zehn bis 14 Jahren, die beim Ferien-Leseclub „Heiß auf Lesen“ der Stadtbücherei mitgemacht haben. 450 Bücher wurden in der Zeit der Sommerferien ausgeliehen, wobei Krimis der Renner waren. Für ihren Leseeifer wurden die Kinder nun mit einem Abschlussfest belohnt.

Rund 30 junge Leser hatten sich in der Stadtbücherei eingefunden und warteten gespannt auf den Überraschungsgast Rainer Rudloff, der ihnen aus verschiedenen Büchern vorlas. Aufmerksam verfolgten sie die Geschichten, denn Rudloff ist Schauspieler und so war es mehr als nur eine Vorlesestunde. Er wusste die Worte in Szene zu setzen, zog passende Grimassen, fuchtelte mit den Armen, stürmte kurzzeitig durch den Raum und führte vor, was passieren kann, wenn drei Geschwister ohne ihre Eltern zuhause sieben Tage sturmfreie Bude haben. Rudloff berichtete auch über haarsträubende Abenteuer und darüber, was man dabei alles erleben kann.

Das kam bei den Kindern an, die in diesem Jahr Krimis den Vorzug gaben. „Wir waren überrascht, denn sonst sind Comics, lustige Bücher, Fantasie- und Abenteuergeschichten am beliebtesten“, sagte Bibliothekarin Petra Petersen, die mit ihrer Kollegin Christina Thürmer den Leseclub organisiert. So wurden 30 Krimititel insgesamt 80 mal ausgeliehen. Die teilnehmenden Kinder würden gern lesen und ließen sich auch locken. Und ganz besonders, wenn es brandneue Bücher sind. Für diese Aktion wurden rund 200 Bücher neu in den Bestand aufgenommen.

„Einige der Kinder kommen immer wieder, wir sind schon eine Leseclub-Familie geworden“, ist Christina Thürmer überzeugt, dass Lesen nicht ausstirbt. Aber es gebe viel Konkurrenz und es werde immer schwieriger, neue Kinder anzusprechen. Mit der Aktion wolle man einen Anreiz schaffen. Und wer mitmacht, wird belohnt. So erhielt jedes Kind, das mindestens drei Bücher gelesen hat, eine Urkunde, dazu wurden viele Preise verlost.