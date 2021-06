Die Stadt Singen hat ein neues Multitalent: Marcel Da Rin, Leiter der Singener Kriminalprävention stellte das Maskottchen „Muti“ gemeinsam mit Oberbürgermeister Bernd Häusler vor. Damit das Maskottchen sich in die Köpfe der Singener einprägt, soll es zukünftig in Form von kleinen Videos auf den Tafeln beim Busbahnhof zeigen, wie Zivilcourage aussieht.

Es gibt nie #ZUVIELCOURAGE

Anlass für das Schaffen eines neuen Maskottchens, dessen Name sich aus dem Wort „Mut“ ergibt, ist die Tatsache, dass im Herbst zum zehnten Mal der Preis für Zivilcourage vergeben wird. Die Kampagne läuft unter dem Motto „Es gibt nie #ZUVIELCOURAGE“. „Zivilcourage heißt nicht, jemanden zu denunzieren“, betonte OB Bernd Häusler. Es gehe vielmehr darum, beherzt einzugreifen, wenn jemand diskriminiert oder bedroht wird.

„Je nachdem, welche Werte ich vermittelt bekommen habe, kann ich mutig eingreifen, ohne mich selbst in Gefahr zu bringen“, so Marcel Da Rin. Das Maskottchen werde überall präsent sein und sich für Demokratie einsetzen. „Muti“ stelle sich nicht nur gegen Rassismus, Diskriminierung und Hasskommentare. Er solle auch dazu animieren, älteren Menschen zu helfen, Müll aufzuheben oder Nachbarschaftshilfe zu organisieren, so Da Rin.

Preisverleihung am 29. Oktober

Zusammen mit Nils Hugo Edelmann von der Werbeagentur Ganssimpel entstand für die Kampagne auch ein kleiner Comic-Film. Muti zeigt darin auf ganz einfache Weise, worauf es bei Zivilcourage ankommt. Der Film wird am Busbahnhof auf den Anzeigetafeln laufen. Parallel dazu werden auch wieder Selbstbehauptungskurse mit dem ehemaligen Polizisten Thomas Heim stattfinden.

Für die Verleihung des Singener Preises für Zivilcourage gibt es derzeit schon Kandidaten. Die Verleihung findet am Freitag, 29. Oktober im Kulturzentrum Gems statt. Mit dabei ist dann die Kabarettistin Lizzy Aumeier mit ihrem Programm „Wie jetzt.?!“

Am Mittwoch, 30. Juni um 15 Uhr findet ein Zoom-Vortrag unter dem Titel „Förderliche Faktoren und praktische Tipps für Zivilcourage“ statt. Anmeldungen bei Marcel Da Rin, Telefon (0 77 31) 85-544 und 85-705 oder per E-Mail an skp@singen.de