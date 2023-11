Eine beträchtliche Summe Geld hat eine 67-jährige Frau am Donnerstag laut Polizei einem falschen Polizisten übergeben. Der Unbekannte habe zuvor am Telefon behauptet, dass die Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Um einer Untersuchungshaft zu entgehen, würde eine Kautionszahlung benötigt werden. Auf Anweisung des Unbekannten habe die Geschädigte das Geld bei ihrer Bank abgehoben und gegen 14 Uhr in der Alpenstraße an einen Mann übergeben. Eine nähere Beschreibung des Geldabholers liege der Polizei nicht vor. Die Kriminalpolizei in Rottweil hat die Ermittlungen aufgenommen.

Tatort Alpenstraße: Wer hat etwas beobachtet?

Eindringlich warnt die Polizei vor derartigen Betrugsversuchen. Geld oder sonstige Wertsachen würden von echten Polizisten niemals entgegen genommen. Hinter derartigen Anrufen würde stets der Versuch krimineller Banden stecken, auf unlautere Art und Weise an das Vermögen ihrer Opfer zu gelangen. Ratsam sei Misstrauen.

Gailingen Dreister Trickdiebstahl: Nach einem Kuss fehlt die teure Uhr Das könnte Sie auch interessieren

Die Ermittler hoffen auf Zeugenhinweise und rufen Personen, die am Donnerstag im Bereich der Alpenstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, auf, sich bei der Kriminalpolizei Rottweil zu melden, Telefon 07721 6010.