Wer Literatur nicht nur lesen, sondern erleben möchte, darf sich in nächster Zeit auf einige Veranstaltungen freuen. Jugendliche bekommen die Möglichkeit, selbst kreativ zu werden und spannenden Vorträgen zu lauschen: Die Kinder- und Jugendliteraturtage des Landes Baden-Württemberg sind am Samstag in die 28. Runde gegangen. In Singen und weiteren Städten der Region finden in den nächsten Wochen zahlreiche Veranstaltungen rund um Literatur, Sprache und Medien statt. Der SÜDKURIER stellt die Höhepunkte in Singen vor.

Nachfrage ist noch schleppend

Auch wenn an vielen Orten für die Veranstaltung geworben wird, seien bisher erst wenige Anmeldungen von Jugendlichen eingegangen, so das Organisationsteam um Christina Thürmer und Friederike Gerland. „Jugendliche sehen die Plakate, aber lesen sie nicht“, beschreibt Thürmer das Problem. Dabei seien durchaus Workshops dabei, die vor allem für Jugendliche von Interesse sein könnten.

In den Herbstferien solle das Programm für diese starten. Gerland zufolge hätte sich die Programmleitung anderthalb Jahre Gedanken über eine ansprechende Gestaltung gemacht und viele lokale Kooperationspartner mit an Bord geholt. „Uns sind echt ein paar schöne Sachen gelungen“, sagt Gerland zufrieden. Die Schätze müssten nun nur noch ausgegraben werden.

Die Kinder- und Jugendliteraturtage Die 28. Baden-Württembergischen Kinder- und Jugendliteraturtage wurden an den Landkreis Konstanz vergeben. In insgesamt vier Städten – Singen, Radolfzell, Stockach und Konstanz – gibt es vier Wochen lang ein vielseitiges Angebot zum Thema Literatur. Das Programm richtet sich besonders an Kinder und Jugendliche, bietet aber auch Veranstaltungen für Erwachsene und ganze Familien. Alle Informationen zu den Terminen können auch noch einmal auf der Internetseite oder im gedruckten Programmheft nachgelesen werden.

Auf die Bühne, Mangas malen oder doch kreativ schreiben?

Der Auftakt für die Jugendlichen findet in Singen am Donnerstag, 2. November, um 14 Uhr im Theater Die Färbe statt: In diesem Workshop von Schauspielerin Dina Roos können die Teilnehmer von 13 bis 18 Jahren nach Angaben des Programmheftchens ihre Sprache und Stimme kennenlernen. Ziel sei, mit den gesammelten Erfahrungen einen bekannten kurzen Text aussagekräftig zu präsentieren.

Am Freitag, 3. November, um 14 Uhr (Alter zwölf bis 14 Jahre) können in der Stadtbücherei unter der Leitung des Medienreferenten Fritz Wäldin selbst kreative Comics mit dem Tablet erstellt werden. Die fertigen Ergebnisse dürfen mit nach Hause genommen werden.

Wer gerne Mangas zeichnet oder es noch lernen möchte, ist am Samstag, 4. November, um 10 Uhr in der Stadtbücherei am richtigen Ort. Dort zeigt die Manga-Künstlerin Martina Peters allen Interessierten ab zwölf Jahren Tipps und Tricks zu diesem Thema. Hierfür habe sich sogar ein Mädchen aus Friedrichshafen angemeldet, wie Christina Thürmer stolz berichtet. Der Einzugsbereich gehe weit über die Singener Stadtgrenzen hinaus.

Am selben Tag zur gleichen Uhrzeit findet in der Volkshochschule Singen ein Workshop zum Kreativen Schreiben statt. Die Gruppe der Teilnehmenden ab zwölf Jahren könne mit Petra Palumbo inspirierende Worte finden, Dialoge entwickeln und den Spannungsaufbau erlernen.

„MrWissen2go“ ist der Höhepunkt

Der eigentliche Höhepunkt für Jugendliche ist laut Thürmer die Veranstaltung „Wie arbeitet ein Youtuber?“ am Sonntag, 12. November, von Journalist Mirko Drotschmann. „MrWissen2go“ werde erzählen, wie man ansprechende Videos produziert und ein Publikum dafür findet. Alle Altersgruppen seien hierzu um 15 Uhr im Kulturzentrum Gems willkommen.

Es gibt auch Angebote für Eltern

Neben dem breitgefächerten Angebot für Kinder und Jugendliche stehen Gerland zufolge auch zwei Veranstaltungen für Eltern mit auf dem Programm: Kinderbuchtipps der Bloggerin Manon Wollheim könnten am Freitag, 27. Oktober, um 20 Uhr in der Buchhandlung Thalia im Cano eingeholt werden. Außerdem hält Politologe und Autor Manfred Theisen am Dienstag, 7. November, um 19 Uhr einen Vortrag über die Sozialen Medien. Im Wiechernsaal der evangelischen Luthergemeinde klärt er dann über Chancen und Risiken auf.