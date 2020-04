von Saskia Biehler

Die unfreiwillige Auszeit bringt momentan in vielen von uns den Hobbygärtner zum Vorschein. Kein Wunder, denn das sonnige Wetter der vergangenen Wochen eignet sich laut Elisabeth Auer vom Landwirtschaftsamt Konstanz dafür hervorragend. Für die Frühjahrsbestellung des Gartens empfiehlt sie vor allem kleines, schnell wachsendes Gemüse, wie Radieschen, Kresse, Pflücksalate oder Asia-Salate. Sie haben den Vorteil, dass man schnell ein Ergebnis sieht und mit einer baldigen Ernte belohnt wird.

Erbsen und Spinat sind ebenfalls pflegeleichte Sorten. Außerdem wird für solche Sorten nicht zwingend ein großer Garten benötigt. In Kübeln, Balkonkästen oder größeren witterungsbeständigen Gefäßen kann auf dem Balkon oder der Terrasse ein Plätzchen gefunden werden. Hier bieten sich besonders Kräuter wie Schnittlauch oder Petersilie an. Praktischerweise befinden sie sich ohnehin am besten in Nähe der Küche.

Damit der Anbau gut gelingt, ist zunächst ein humusreicher Boden wichtig. Abhängig vom Pflanzentyp muss auf einen hohen Nährstoffgehalt geachtet werden. Wird der Samen ausgesät, muss er erst angedrückt werden. Im nächsten Schritt wird er mit Erde bedeckt, welche auch noch einmal gut angedrückt wird. Das nennt sich Bodenschluss. Damit die Sämereien feucht bleiben und besser keimen können, sollte abschließend mit einer feinen Wasserbrause angegossen werden.

Ab vier bis sechs Blättchen pro Pflanze rät Auer, gegebenenfalls zu dicht stehende Keimlinge in einzelne Töpfe umzupflanzen. Wenn dann weiter regelmäßig gegossen und der Boden gelockert wird, kann mit etwas Geduld das Resultat geerntet werden. Der Einsatz von organischem Dünger erhöht die Erfolgswahrscheinlichkeit noch weiter.

Wachstumsvlies schützt vor Frost

„Sollten sich die Nachttemperaturen noch etwas um den Gefrierpunkt bewegen, empfiehlt es sich, sowohl im Freiland als auch auf der Terrasse das Gemüse mit einem Wachstumsvlies zu bedecken. So wird es vor der Kälte geschützt“, empfiehlt die routinierte Gärtnerin. Nach dem 15. Mai, den sogenannten Eisheiligen, kann schließlich auch frostempfindliches und wärmeliebendes Gemüse im Freien angepflanzt werden. Je nach persönlichen Vorlieben können dann beispielsweise Tomaten, Zucchini oder Gurken angebaut werden.