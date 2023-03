Auf den ersten Blick ist es vor allem Pianist Reiner Böhm, der ins Auge sticht. Nicht nur seine Finger scheinen keine Sekunde still stehen zu können. Haben Klavierspieler sonst häufig den Ruf, das trägste Mitglied auf der Bühne zu sein, weiß der gebürtige Ravensburger, eines Besseren zu belehren.

Nachdem er an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim und an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln studierte, verschlug es Böhm für seinen Master nach New York City. Den Abschluss machte er dort mit Bestnote. Auszeichnungen gab es für ihn seitdem viele, zuletzt den 1. Preis beim BMW Welt Jazz Award mit dem Peter Gall Quintett. Kollaborationen hat er schon viele ausprobiert.

Aktuell ist er nun mit einem Sextett im Singener Jazzclub. Altsaxophonist Wanja Slavin, Trompeter Percy Pursglove, Bassist Arne Huber und Tenorsaxophonist Domenic Landolf bilden das Ensemble rund um den 45-jährigen Bandleader. Während Böhm den quirligen Mittelpunkt der Bühne bildet, geben die restlichen fünf Herren seines Sextetts den ausgleichenden Gegenpol.

„What if“ heißt das Album, das sie derzeit mit im Gepäck haben und aus dem sie dem Singener Publikum einige Kostproben geben. Fangen die sechs Herren zunächst noch etwas zaghaft an, sind sie jedoch spätestens ab dem dritten Programmpunkt komplett eingegroovt. Bis zum Ende des Abends drehen sie das Tempo schließlich Stück für Stück weiter auf. Es ist beeindruckend, wie ausgeglichen das Zusammenspiel der verschiedenen Musiker ist. Wie eine gut geölte Maschine treiben sie die Musik stetig voran. Keiner von ihnen bleibt zurück oder sticht zu sehr heraus aus der Gruppe.

Paradoxerweise sind es aber vor allem die ruhigeren Töne, in dem die Stärke das Sextetts am besten zum Tragen kommt. Erwähnenswert sind hierbei auch die Solo-Einlagen, insbesondere vom Altsaxophonisten Slavin. Während sein Spiel sonst sehr behaglich wirkt, hat er dort die Chance, mehr aus sich herauszugehen und mit seinem satten Klang zu überzeugen.