Das Bodensee Kammerorchester sorgt für Begeisterung in der Curana-Halle im Singener Stadtteil Beuren und zwei junge Streicherinnen überzeugen dabei als Solistinnen ganz besonders. Bereits zum zweiten Mal konnte in diesem Rahmen der Jugend-Kulturförderpreises des Lions Club Singen-Hegau in der neuen Halle verliehen werden. Er geht dieses Jahr an eine junge Pianistin aus Volkertshausen.

„Kein Sommer ohne Musik“ – unter diesem Motto kamen auch dieses Jahr wieder die Musiker des Bodensee-Kammerorchesters eine Woche lang für gemeinsame Proben in Gaienhofen zusammen, so wie es seit 2002 Tradition ist. Einst als Kammerorchester mit 27 Mitgliedern gestartet, ist das Ensemble inzwischen auf fast 60 Musiker angewachsen und vereint Berufsmusiker, Musikstudenten und ambitionierte Laien. 2022 traten die Musiker aber erstmals in der Curana-Halle auf. Es hat ihnen so gut gefallen, dass es in diesem Jahr zur Neuauflage kam.

Das Ergebnis ihrer Arbeit konnte sich auch diesmal sehen lassen: Nach der Generalprobe in Gaienhofen und einem ersten Konzert in Überlingen am See folgte ihr Konzert in der Beurener Curana-Halle, das zweifelsohne als ein besonderes Glanzlicht des Singener Kultursommers bezeichnet werden kann.

Publikum ist hingerissen

Wieder einmal gelang es dem Orchester unter der Leitung von Gero Wittich, das Publikum restlos zu begeistern. Auf dem Programm standen diesmal Mozarts Sinfonia Concertante für Violine, Viola und Orchester Es-Dur KV 364 sowie Tschaikowskys Schicksalssinfonie. Zwei junge Musikerinnen übernahmen die Partien für Violine und Viola in Mozarts Werk. Es war beeindruckend, zu sehen, wie es Nina Junke (Violine) und Johanna Maurer (Viola) zusammen mit dem Orchester gelang, die unterschiedlichsten Facetten des Stücks wiederzugeben.

Ob die heitere Leichtigkeit des ersten Satzes, die bedrückende Traurigkeit des zweiten Satzes oder die pure Lebenslust im dritten Satz, das Wechselspiel der beiden Musikerinnen spiegelte perfekt aufeinander abgestimmt den innigen Dialog wider. Das Publikum zeigte sich begeistert von der Darbietung der Streicherinnen und ließ sie nicht ohne Zugabe von der Bühne. Für Maurer war der Auftritt ein Heimspiel. Die Bratschistin, die inzwischen Mitglied des Bayerischen Staatsorchesters an der Münchner Staatsoper ist, wuchs in Gaienhofen auf.

Auch im zweiten Teil des Abends fesselte das Bodensee Kammerorchester mit Tschaikowskys Schicksalssinfonie seine Zuhörer. Der Komponist selbst mag seine 5. Sinfonie, die innerhalb von nur fünf Wochen entstand, als misslungen angesehen haben. Das Bodensee Kammerorchester präsentierte Tschaikowskys inneren Kampf, durch den sich das Schicksalsmotiv wie ein roter Faden zieht, souverän und überzeugend. Und so stellte sich der Zuhörer zu Ende des Abends wieder einmal die Frage, wie es Dirigent Gero Wittich erneut gelingen konnte, aus Musikern verschiedenster Orchester in so kurzer Zeit einen solchermaßen harmonierenden Klangkörper zu bilden. Das Publikum dankte dem Orchester zum Abschluss mit stehenden Ovationen.

Zur Tradition des Konzertes gehört auch die Verleihung des mit 2000 Euro dotierten Jugend-Kulturförderpreises des Fördervereins des Lions Club Singen-Hegau. Dieses Jahr entschied sich die Jury mit Celina Grosch aus Volkerthausen für eine junge Pianistin. Die 20-Jährige, die seit 2021 am Mozarteum in Salzburg studiert, hatte mit sieben Jahren angefangen, Klavier zu spielen. Seitdem erspielte sie sich mehrere Preise bei Musikwettbewerben. Sie möchte ihre Freude an der Musik mit anderen teilen und sie dafür begeistern. Der Förderpreis biete ihr nun die Möglichkeit, weitere Meisterkurse zu besuchen und sich so weiterzubilden, so Grosch.

Halle bleibt Veranstaltungsort

Das Bodensee-Kammerorchester trat im vergangenen Jahr erstmals in der Beurener Halle auf, nachdem der zuvor genutzte Bürgersaal des Singener Rathauses nicht zur Verfügung stand. Die Akustik der Halle überzeugte die Musiker so sehr, dass es für sie außer Frage stand, auch dieses Jahr dort aufzutreten. Und Lions-Präsident Andreas Lier rang Wittich das Versprechen ab, auch 2024 wieder in der Curana-Halle zu gastieren. Die Beurener können sich somit auch nächstes Jahr auf ein Musikerlebnis der Extraklasse freuen. Und den Singenern sei empfohlen, sich auf den Weg nach Beuren zu machen.

Das Orchester Das Bodensee-Kammerorchester wurde 2002 von Dirigent Gero Wittich, der zudem promovierter Physiker ist, gegründet. 2002 empfingen hierfür die beiden Musikliebhaber Elisabeth und Wolfgang Zander erstmals 27 junge Musiker in ihrem Haus in Gaienhofen. Seitdem ist das Orchester auf fast 60 Mitglieder angewachsen, von denen einige in führenden Positionen in namhaften Orchestern spielen. 2006 wurde es selbst mit dem Kulturförderpreis des Lions Club Singen-Hegau ausgezeichnet.