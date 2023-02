Eine gemeinsame Streife der Bundespolizei und des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit (CH) hat am Dienstagnahmittag einen gesuchten Straftäter festgenommen. Dies teilt die Bundespolizei-Inspektion Konstanz mit. Bei der Kontrolle führte der Mann Betäubungsmittel mit sich und muss sich jetzt einem neuen Strafverfahren stellen. Die Streife griff den Mann am Dienstagnachmittag, 7. Februar, in einem Regionalzug auf Höhe Singen-Landesgartenschau auf.

Bei der Kontrolle des 24-Jährigen kamen drei offene Haftbefehle der Staatsanwaltschaft ans Licht. Dabei ging es um Drogendelikte. Das Amtsgericht Konstanz hatte ihn zuvor wegen verschiedener Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz zu mehreren Geldstrafen verurteilt, die er bisher schuldig geblieben war. Durch Unterstützung seiner Mutter konnte der junge Mann die Gesamtsumme von 1350 Euro aufbringen und eine Haftstrafe abwenden. Weil er bei der Kontrolle im Zug allerdings erneut verschiedene Drogen, darunter Cannabis und Amphetamin, bei sich führte, wurde ein neues Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Die Landespolizei hat die Ermittlungen übernommen.