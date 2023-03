Groß war das Interesse an Gerd Stiefels neuem Roman. Der ehemalige Kripo-Chef im Kreis Konstanz hat jetzt, nachdem er in seinen beiden ersten Büchern seine Familiengeschichte bearbeitet hat, mit Kommissar Karl Grimm eine Figur geschaffen, welche ihm sehr ähnlich ist. Als Leiter der Soko Hegau ermittelt Grimm mit einer vielköpfigen Sonderkommission in einem Mordfall in Singen. Der Tatort sorgte für große Resonanz. Restlos ausverkauft war die Buchpräsentation im Singener Kneipentheater „Die Färbe“ auf Einladung des Färbe-Fördervereins.

Kneipentheater wird zum Lesesaal

Als einen Mann vom Fach hat die Fördervereinsvorsitzende Veronika Netzhammer den Autor vorgestellt. Kulturjournalist Siegmund Kopitzki suchte die Konfrontation mit dem ehemaligen Ermittler, der inzwischen als Unruheständler von Stockach aus Buch für Buch veröffentlicht. „Soko Hegau“ soll nicht das letzte Werk bleiben. „Im nächsten Roman wird Karl Grimm in Konstanz ermitteln“, kündigte Stiefel bei der Buchpräsentation in Singen an.

Gerd Stiefel bei der Präsentation seines neuesten Werkes im Singener Kneipentheater „Die Färbe“ mit Literaturfreund Eugen Assfalg (von links). | Bild: Carmen Biehler

Doch zunächst gilt es einen Fall in Singen aufzuklären. Die Soko Hegau hat es mit dem Mord an einer bekannten Singener Immobilienmaklerin zu tun, die brutal erschlagen wurde. Im Gespräch mit Kopitzki offenbarte Stiefel nicht nur, wie polizeiliche Ermittlungsarbeit abläuft, sondern auch, wie er als Autor arbeitet.

„Polizeiarbeit ist ein Beruf, in dem es viel auf Erfahrung ankommt“, sagt der ehemalige Kommissar. Wichtig sei, neben dem Kopf auch die Bauchgefühle ernst zu nehmen, so Stiefel, der auf 42 Jahre Erfahrung im Polizeidienst zurückblicken kann.

Krimi „Ich schaute in genug Abgründe“: Ex-Kripochef Gerd Stiefel schreibt Krimis, wie sie wirklich sind Das könnte Sie auch interessieren

Seinen Roman siedelt er im Jahr 2013 an. „Kurz zuvor wurde eine Busunternehmerin in Singen brutal erschlagen. Gibt es da Parallelen?“, wollte Kopitzki wissen. Der einstige Ermittler sah sich plötzlich in der Rolle des Verhörten. Er gab tiefe Einblicke in seine Arbeitsweise, in der Versatzstücke seiner Berufspraxis neu kombiniert und mit realen Eindrücken vermischt werden. „Ich habe ja auch schon mehr als einen Kuchen im Café Hanser genossen“, verrät Stiefel seine Beziehung zu den Handlungsräumen vom Restaurant Falconera auf der Höri bis hin zu Conti oder Maggi-Kantine. Da darf man gespannt sein, wann die Ermittlungen im Färbe-Theater beginnen.