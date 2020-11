Was ist der Preis des Risikos? Diese Frage stellte sich schon vor einem Jahr im Singener Gemeinderat, als es um die Ausschreibung von Blitzern ging. Sollte die Stadt die Blitzersäulen selbst kaufen und dann auch für Risiken wie Vandalismus aufkommen? Oder doch besser mieten wie in den Jahren zuvor? Der Gemeinderat entschied sich für das Mietmodell. Singens Rechnungsprüfer Axel Bluethgen kritisierte nun im Verwaltungs- und Finanzausschuss: Ein Kauf wäre günstiger gewesen. Diesen Vorwurf wollten Bürgermeisterin Ute Seifried und Oberbürgermeister Bernd Häusler so nicht stehen lassen. Der OB rechnete vor: Das Mietmodell koste auf zehn Jahr gerechnet 1,055 Millionen Euro, das Kaufmodell 1,098 Millionen Euro.

Eine Million Mehrkosten und ein Anbieter, der seine Pflichten nicht erfülle

Die Vorwürfe der Rechnungsprüfer klingen schwerwiegend: Bereits vor der Ausschreibung hätten sie mehrfach darauf hingewiesen, dass ein Mietmodell unwirtschaftlich sei. Bei geschätzt 350.000 Bildern in zehn Jahren entstünden gegenüber eines Kaufs Mehrkosten von rund einer Million Euro. Singen sei die einzige Stadt, die Blitzersäulen miete. Und das auch noch von einem Anbieter, der anders als in der Ausschreibung festgelegt nur das Messgerät, nicht aber das Fundament und die Säulen erneuert habe. Im letzten Punkt gab Bürgermeisterin Ute Seifried dem Rechnungsprüfer Axel Bluethgen Recht: Ordnungsamtsleiter Marcus Berger sei bereits im Gespräch mit dem Anbieter, um das Geld für nicht erbrachte Leistungen zurückzufordern.

OB Häusler widersprach allerdings der Kostenschätzung der Rechnungsprüfer. 21.815 Bilder haben die acht Blitzersäulen an fünf Standorten im vergangenen Jahr in Singen abgeliefert.

Weniger Knöllchen sind nun das Risiko des Anbieters

Ein Risiko zeige sich bereits jetzt mit der Corona-Pandemie: Menschen fahren weniger Auto und auch seltener zu schnell, daher wird für 2020 mit 14.791 Bildern gerechnet. Das bedeutet auch weniger Einnahmen für die Stadt, wenn Fahrer für ihr zu schnelles Fahren zur Kasse gebeten werden. Realistisch seien 211.126 Bilder in zehn Jahren, also deutlich weniger als von den Rechnungsprüfern geschätzt. Die Stadt bezahle pro Bild fünf Euro, habe sich damit aber die Baukosten von 592.000 Euro sowie weitere Kosten für Betrieb und Bildauswertung gespart.

Beim Blitzer in der Schlachthausstraße bezahle die Stadt pro Jahr allein 1300 Euro an Versicherung, dazu kämen Reparatur, Wartung, Ersatzteile, Updates, Reinigung, Stromversorgung und Eichung.

Jahresabschluss fällt insgesamt positiv aus

Die Rechnungsprüfer haben sich Singens gesamte Finanzen für 2019 angesehen, bis auf die Miet-Blitzer fiel der Jahresabschluss positiv aus: „2019 war nochmal ein sehr gutes Jahr“, sagte Bluethgen angesichts von Mehreinnahmen in Höhe von 20 Millionen Euro. Er rechne aber damit, dass die Spitze nun erreicht sei und es in den nächsten Jahren bergab gehe. Der Ausschuss hat dem Gemeinderat einstimmig eine Zustimmung zum Schlussbericht empfohlen.