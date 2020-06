Mit der Grenzöffnung am kommenden Montag können Schweizer wieder in Deutschland einkaufen. Mit einem Kundenansturm aus dem Nachbarland rechnen die Singener Geschäftsleute aber nicht. Thomas Kornmayer vom Modehaus Heikorn vergleicht es mit der Wiedereröffnung der Geschäfte in Deutschland, auch da kamen die Kunden nicht in Scharen. Die Leute hätten in dieser Zeit andere Sorgen.

Ein Problem sieht Kornmayer auch in der Maskenpflicht, die es in der Schweiz nicht gibt: „Ich kann gut nachvollziehen, dass mehrmaliges Anprobieren mit Mundschutz schon eine Anstrengung bedeutet.“ Das könnte die Euphorie auch bremsen. Er freue sich über alles was läuft, denkt er an Städte wie Konstanz oder Waldshut, die in direkter Grenzlage besonders betroffen sind. Bei Heikorn machen die Schweizer rund 20 Prozent der Kundschaft aus, große Einbußen hätten die sechs Wochen gebracht, in denen die Geschäfte geschlossen waren. „Aufholen können wir das nicht mehr“, sagt Thomas Kornmayer.

Thomas Kornmayer, Inhaber des Modegeschäfts Heikorn. | Bild: Brumm, Benjamin

Auch deutsche Kunden fehlen

Für Werner Jaeger von Betten Diehl in der Scheffelstraße stellt sich die Frage, ob die Schweizer gleich am ersten Tag, an dem die Grenzen erstmals wieder offen sind, zum Einkaufen über die Grenze kommen. Die Kunden seien ganz allgemein verhalten und vorsichtiger. Er meint: „Die Leute kaufen überlegter, sie warten ab.“ Die Kunden aus der Schweiz seien schon wichtig, aber seine Umsatzeinbußen, die bei zehn Prozent liegen, sieht er der allgemeinen Situation in der Coronakrise geschuldet: „Dazu tragen auch die Deutschen bei, die Leute sind vorsichtiger und nicht mehr so konsumfreudig“, ist sein Fazit.

Grenzschließung Vor der Coronakrise waren grenznahe Städte gefragtes Einkaufsziel für Schweizer, nach dreimonatiger Schließung ist mit der Grenzöffnung ab Montag, den 15. Juni, der Weg in deutsche Geschäfte wieder frei. Etwa drei Monate waren die Grenzen davor zu: Am 16. März wurden sie geschlossen, nach Deutschland einreisen durfte danach vorerst nur, wer einen triftigen Grund hatte. Kleinere Grenzübergänge wurden ganz zugemacht.

Nach den Corona-Lockerungen beleben sich die Straßen-Cafés in der Innenstadt. Fraglich ist, ob Schweizer Kunden schon ab Montag zum Einkaufen nach Singen kommen. Im Bild Gäste vor dem Geschäft Haco, Kaffeerösterei und Tabakwaren in der Scheffelstraße.

Gefragt sind aber die Straßencafés, die sich in der Innenstadt seit der Wiedereröffnung beleben. Auch der Cafébetrieb der Haco Kaffeerösterei und Tabakwaren wird gut besucht. Mit Premium-Zigarren aus der ganzen Welt und über 20 Kaffeesorten aus der eigenen Rösterei bietet Haco ein spezielles Angebot. „Uns fehlen die Schweizer, besonders im Raucherbereich“, sagt Andrea Hacker. Da Zigarren in Deutschland günstiger sind, würden ganze Kisten gekauft. Auch Haco verzeichnet rund zehn Prozent Einbußen. Ebenso wie Thomas Kornmayer hält auch Andrea Hacker es für möglich, dass die Maskenpflicht die Kunden abhält. Mit Aufwand für die Betreiber verbunden sei außerdem die Kontaktverfolgung. Wegen der Corona-Pandemie müssen die Kontaktdaten der Kunden derzeit notiert und für mehrere Wochen aufbewahrt werden, um sie zu informieren, sollte es zu einer Infektion kommen. Die Sammlung mit Angaben der Café-Kunden füllt bei Haco schon fast einen Ordner.

In der Nähe zur Schweizer Grenze gelegen, wird der Edeka Münchow Markt in Rielasingen von Schweizer Kunden gut frequentiert. Häufig auch auf dem Rückweg vom Einkauf in der Stadt, wie Marktleiter Jürgen Eberle sagt. Am meisten gefragt sei die Frischeabteilung mit Fleisch, Fisch, Gemüse und Obst. Den Umsatzanteil der Schweizer Kunden schätzt er auf rund zehn Prozent. Für den kommenden Montag sei man vorbereitet: „Wir sind gut aufgestellt“.