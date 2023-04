Ein 41-jähriger BMW-Fahrer hat, wie die Polizei jetzt mitteilt, bereits am Freitag wohl einen Moment nicht aufgepasst. Beim Versuch, ein Wohnmobil zu überholen, soll er ein von hinten herannahendes Auto übersehen haben. Ein Toyota Supra konnte nach dem Spurwechsel des BMW auf der Autobahn A81 zwischen Heilsbergtunnel und der Anschlussstelle Hilzingen trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und ist mit großer Wucht auf den BMW geknallt.

Gottmadingen Ford-Fahrer (89) verliert die Kontrolle: Zwei Verletzte durch Zusammenstoß Das könnte Sie auch interessieren

Beim Zusammenstoß wurden sowohl der BMW-Fahrer als auch zwei auf dem Rücksitz mitfahrende Kinder verletzt. Sie seien vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht worden. Die beiden total demolierten Fahrzeuge wurden von Abschleppdiensten abtransportiert. Die Polizei schätzt den Schaden am BMW auf rund 40.000 Euro, den Schaden am Toyota auf rund 50.000 Euro.