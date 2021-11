von Manuela Fuchs

Als Licht die verdunkelte Bühne des Theaters erhellt, betritt Maria Vrijdaghs das Podium und begrüßt die Gäste in der vollbesetzten Gems. Sie führte Regie in dem Stück „Sieben und das Experiment der Apokalypse“. Die Theater-AG „Die Theatäter“ des Friedrich-Wöhler-Gymnasiums hat es in Kooperation mit der Gems produziert. „Wir haben wahrlich eine kleine Apokalypse hinter uns“, erzählt sie den Zuschauern, „wir haben uns gegen viele Widrigkeiten durchgesetzt, damit Sie die Premiere dieses Theaterstücks erleben können.“

Sieben Probanden und ein geheimnisvolles Forscherteam: Akteure der Theater-AG des Friedrich-Wöhler-Gymnasiums auf der Gems-Bühne. Das Bild entstand vor Inkrafttreten der Corona-Alarmstufe. | Bild: Manuela Fuchs

In dem Stück von Dominik Meurer melden sich sieben Probanden freiwillig, um an einem Experiment teilzunehmen. Als sie sich zum ersten Mal begegnen, wissen sie noch nicht, worum es in der Studie geht. Unterschiedliche Charaktere prallen aufeinander, soziale und kulturelle Unterschiede. Es wird selbstgefällig gepöbelt, beleidigt und herabgesetzt von denen, die sich für etwas Besseres halten.

Die Probanden bekommen ein angebliches Stärkungsmittel verabreicht. Danach erfahren sie, dass eines der Getränke versehentlich verseucht wurde, man aber nicht wisse, wer betroffen sei. Eine Nebenwirkung sei eine stark übersteigerte Aggressivität, wird ihnen vorgegaukelt, ein Gegenmittels sei leider noch nicht voll ausgereift.

Singen Sie wissen, was sie wollen: Jugendliche machen erstmals Politik Das könnte Sie auch interessieren

Auf diese Schocknachricht bricht das Chaos aus, erst recht, nachdem den Sieben klar wird, dass eine Person im Forscherteam scheinbar die Weltherrschaft an sich reißen und große Teile der Bevölkerung mittels des Virus eliminieren will.

Da werden Emotionen leidenschaftlich in Szene gesetzt, es wird vor Angst geschrien, verzweifelt geweint und nach besten Kräften getobt. Dann wird ein Gegenmittel entdeckt – und jetzt muss die Probandengruppe zeigen, ob sie es verstanden hat, dass Zusammenhalt zählt, wenn man etwas erreichen will.

Die Darsteller ernteten für ihr Spiel sehr viel Applaus.