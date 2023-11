Es ist Dienstagmorgen, kurz vor 9.30 Uhr. Während andere bei der Arbeit sind, finden sich die Mitglieder der Kleinen Akademien im großen Saal des Singener Bildungszentrums der Erzdiözese Freiburg zusammen. Nach und nach trudeln sie ein und füllen die freien Plätze im aufgestellten Stuhlkreis. Die Senioren haben Lust, zuzuhören, zu diskutieren und dabei ihren Horizont zu erweitern.

Kursbegleiterin Monika Böhm, die bereits 15 Jahre Teil der Kleinen Akademien ist, eröffnet die Runde. In wenigen Sätzen bereitet sie auf das Thema des Tages vor: „Schöpfung: Facetten – Interpretationen – Wirkungen“. Referent ist der Psychologe und BUND-Mitarbeiter Thomas Giesinger, der im Anschluss das Wort ergreift. Eine halbe Stunde nennt er verschiedenste biblische und gesellschaftliche Gesichtspunkte, stellt einen aktuellen Bezug her und bindet seine Zuhörerinnen und Zuhörer mit Zwischenfragen und Zitaten ein. Danach beginnt der eigentliche Teil der Veranstaltung: In Form einer Diskussionsrunde bekommen die Anwesenden die Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen. Alle beteiligen sich mit Zustimmungen, Gegenargumenten und Interpretationen am Gespräch. Nach mehr als einer Stunde beendet Monika Böhm den Austausch.

Dieses Angebot ist nicht einmalig. Die sogenannten Kleinen Akademien sind seit über 25 Jahren fester Bestandteil des Bildungszentrums Singen. Der Bildungsreferentin Julia Wieser zufolge gibt es jede Woche einen Dienstagmorgen- und einen Mittwochabend-Kurs. Die Teilnehmerzahl variiere dieses Semester zwischen 12 und 20 Senioren.

Ziel der Kleinen Akademien sei es, einen sozialen Begegnungsraum zu schaffen und sich dabei gemeinschaftlich zu bilden. Meist in Form von Vorträgen und Diskussionsrunden, teilweise aber auch im Rahmen einer Exkursion. Das Besondere daran sei, dass die Teilnehmer die Themen in Absprache mit der jeweiligen Kursbegleiterin selbst auswählen können. Die Art und Weise der Mitbestimmung mache die Attraktivität und Vielfalt aus, so Wieser.

Es gebe einen Referentenpool, also eine Zahl an qualifizierten Referenten, die für Veranstaltungen im Bildungszentrum zur Verfügung stehen. Diese verfügten über ein Repertoire an Themen, das sie nach Bedarf erweitern würden, und könnten fundierte Kenntnisse vermitteln. Dabei begrenze sich das thematische Angebot nicht nur auf religiöse Themen. „Die theologische Sparte ist nur ein Teil, die meisten Kurse sind aber davon losgelöst“, erklärt Bildungsreferentin Julia Wieser. Thomas Giesinger beispielsweise, der den Vortrag über Schöpfung hielt, war nach eigenen Angaben vor einigen Monaten bereits Leiter einer Vogelkundeführung. Er habe Freude daran, Teil der Kleinen Akademien zu sein, denn sie seien etwas sehr Individuelles. „Zudem kann ich mir auf eine andere Art über Dinge Gedanken machen, die mich interessieren“, sagt er bezüglich der besonderen Zielgruppe.

Aber nicht nur Referenten unterstützen das Konzept der Kleinen Akademien. Auch die Zusammenarbeit mit dem Bildungswerk ist nach Angaben der Kursbegleiterin Monika Böhm sehr erfolgreich. „Das Bildungswerk bemüht sich darum, den Kleinen Akademien einen guten Rahmen zu bieten. Es gibt uns die Möglichkeit, vormittags zusammenzukommen, wenn der Geist noch frisch ist“, sagt sie. Julia Wieser ergänzt: „Die Kleinen Akademien sind ja auch das Herzstück des Bildungszentrums.“ Die Kooperation mit der Stadt Singen und anderen Bildungswerken im Bistum seien wichtig, um ein möglichst breit gefächertes Angebot bieten zu können.

Böhm sei schon viele Jahre dabei, trotzdem wiederhole sich das Angebot nicht, weshalb es nie langweilig werde. Auch ist sie sich sicher: „Wer die Kleinen Akademien einmal mitbekommen hat, der kommt gerne wieder.“ Denn das Zuhören und Austauschen erfolge in einem beinahe familiären Rahmen. Das Problem sei nur, dass viele gar nicht von diesem besonderen Angebot des Bildungszentrums wüssten. Leute, die aus dem Berufsleben ausgestiegen sind, aber weiterhin noch etwas lernen und erfahren wollen, seien hier genau richtig.

Der Bekanntheitsgrad der Kleinen Akademien müsse gesteigert werden, sagt Monika Böhm. Auch Wieser ist dieser Umstand bewusst: „Wir sind noch nicht so in den Köpfen der Leute. Aber wir wollen dieses besondere Konzept am Leben erhalten.“ Ein Quereinstieg im Semester sei möglich. Wer erst einmal hineinschnuppern wolle, könne jederzeit Gasthörer werden. Programm: www.bildungszentrum-singen.de