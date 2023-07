Das Sinfonieorchester Hegau Symphonixx aus Steißlingen spielte kürzlich unter der musikalischen Leitung von Ralf Lottmann zwei Konzerte, die bei den Zuhörern gut ankamen. Die Konzerte fanden jeweils im Rathaus in Singen sowie im Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf in Wahlwies statt, heißt es in einer Pressemitteilung. Dabei seien beide Konzerte trotz zahlreicher parallel stattfindenden Veranstaltungen im Landkreis Konstanz gut besucht gewesen. Das Publikum erfreute sich nach einer Begrüßungsrede mit Dank an die Sponsoren am vielfältigen Programm des Sinfonieorchesters Hegau Symphonixx.

Dieses schmückten Stücke wie die Ouvertüre zu Iphigenie in Aulis von Christoph Willibald Gluck, das Klavierkonzert Nr. 20 von Wolfgang Amadeus Mozart sowie die Peer Gynt Suite 1 von Edvard Grieg und die namhafte L‘Arlesienne Suite 2 von Georges Bizet. Das Klavierkonzert bereicherte die Solistin Cristina Marton, die auch an der Jugendmusikschule in Singen sowie der Universität Augsburg unterrichtet. Die Zuhörer belohnten die musikalischen Darbietungen der Hobbymusiker mit langanhaltendem Applaus, Bravo- und Zugabe-Rufen.

Voller Vorfreude auf die nächsten zwei Konzerte, die am 27. und 28. Januar 2024 stattfinden werden, verabschieden sich die Orchestermitglieder nun in ihre Sommerpause. Die Hegau Symphonixx sind stets auf der Suche nach neuen Orchestermitgliedern. Wer Lust hat, im Sinfonieorchester Hegau Symphonixx mitzuspielen, meldet sich bei Lisa Meier unter der E-Mailadresse sponsoring@hegausymphonixx.de. Die Orchesterproben finden immer dienstags von 19.30 bis 21 Uhr in der Musikschule Steißlingen statt.