von Saskia Biehler

Ein junger, zierlicher Mann sitzt mit dem Rücken zum Publikum vor dem Flügel. Er scheint auf der Bühne fast ein wenig unterzugehen. Doch dann erklingen die ersten Töne und die Energie, die von seinem Klavierspiel ausgeht, ist überraschend stark, hypnotisch. Wenn Pablo Held spielt, sieht das vollkommen mühelos aus. Seine Finger fliegen über die Tastatur.

Poem heißt das erste Stück, das er mit seinen Mitmusikern im Kulturzentrum Gems spielt. Es ist die Vertonung eines von seinem Vater geschriebenen Gedichts, Teil des aktuellen Albums Ascent.

Damit legt er gleich zu Beginn des Konzerts, veranstaltet vom Jazzclub Singen, ein verwegenes Tempo an den Tag und deutet die Brillanz an, die er auch die restliche Zeit über halten wird.

Trio musiziert seit 15 Jahren zusammen

Auch wenn Bandleader Pablo Held das Zentrum der Bühne bildet, stehen ihm Bassist Robert Landfermann und Schlagzeuger Jonas Burgwinkel in nichts nach. Bereits in Teenagertagen waren die beiden von dem Pianisten begeistert und wurden in verschiedenen Kneipen beobachtet.

Als Pablo Held schließlich selbst in Köln begann, Jazzpiano zu studieren, packte er die Gelegenheit beim Schopfe. Bereits nach der ersten Probe soll er zu ihnen gesagt haben: „Ihr seid jetzt mein Trio.“ Seit mittlerweile 15 Jahren musizieren sie zusammen.

Ihr Zusammenspiel wirkt daher regelrecht symbiotisch. Held erzählt: „Nach dem ich im Lockdown lange nur alleine gespielt habe, war es ein ganz besonderes Gefühl wieder mit meinem Trio zusammenzuspielen.“

Gastmusiker Nelson Veras setzt neue Impulse

Auf der Bühne gibt es an dem Abend noch eine zusätzliche Verstärkung. Der gebürtige Brasilianer Nelson Veras zeigt eine besondere Magie auf der Gitarre.

Die Musik des Trios zeichnet sich durch Vielschichtigkeit und Komplexität aus. Veras zarte Saitenklänge lassen die Musik zugänglicher werden. So ergeben sich aus der Kombination von Klavier und Akustikgitarre traumhaft schöne Klangfarben.

Mit einer ganz eigenen Interpretation von Sergei Rachmaninoffs Klavierkonzert Nr. 4 bringt das Ensemble zum Abschluss noch ruhigere Töne in die Gems und zelebriert damit seine ganze Vielseitigkeit.