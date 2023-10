Die Klasse 12/3 des Technischen Gymnasiums der Hohentwiel-Gewerbeschule (HGS) besuchte am Schulzentrum Celje, der Partnerschule der HGS in Slowenien, die Klasse 2 des Gymnasiums Lava. Dies berichtet die HGS in einer Pressemitteilung. Mit dabei waren als Begleitlehrer Stephan Glunk und Karl Laber. Die Partnerschaft der HGS mit dem Schulzentrum Celje besteht seit fast 30 Jahren, und zum 17. Mal findet nun im laufenden Schuljahr der Austausch mit zwei Klassen statt: Die deutsche Klasse verbrachte eine Woche in Celje, die slowenische Klasse wird im Juni zum Gegenbesuch in Singen sein.

Dabei arbeiten die Schülerinnen und Schüler der beiden Klassen in gemischten Gruppen – und in englischer Sprache – an bestimmten Themen und präsentieren ihre Ergebnisse am Ende der Woche. In den insgesamt sieben Projektgruppen befassten sich die Schüler zum Beispiel mit der römischen Geschichte von Celje oder mit der aus Celje stammenden Reiseschriftstellerin Alma Karlin. Auch gemeinsame Recherchen zu den Themen Sport, Produktion von Bier oder Elektrizität standen auf dem Programm, wie Stephan Glunk von der HGS in der Pressemitteilung berichtet.

Beim Empfang im Rathaus von Celje begrüßte Uroš Lesjak, einer der Stellvertreter des neuen Bürgermeisters, die beiden Klassen und freute sich über die lebendige Schulpartnerschaft zwischen Singen und Celje. Zu den touristischen Höhepunkten zählten die deutschen Schülerinnen und Schüler den Aufstieg auf die Burg von Celje sowie die Tagesfahrt in die Hauptstadt Lubljana und anschließend nach Piran an die Adriaküste, wo die Schülerinnen und Schüler bei herrlichem Wetter sogar noch baden konnten.

Mit vielen neuen Eindrücken kehrte die deutsche Klasse nach einer interessanten Woche (und einer wegen Zugverspätung insgesamt sechzehnstündigen Reise) nach Singen zurück und freut sich nun auf den Gegenbesuch der Partnerklasse im Juni des nächsten Jahres.