Ein Lese-Weltrekordversuch und mehr als 180 Veranstaltungen über vier Städte verteilt: So kommen die Baden-Württembergischen Kinder- und Jugendliteraturtage in die Region Hegau-Bodensee. Vier Wochen lang können junge Leser in die spannende Welt der Kinder- und Jugendliteratur eintauchen. Das Lese-Festival findet vom 21. Oktober bis 18. November statt.

Die Baden-Württembergischen Kinder- und Jugendliteraturtage wurden 1994 ins Leben gerufen und werden jedes Jahr von verschiedenen Städten ausgerichtet. Beteiligt sind dieses Jahr die Bibliotheken der Städte Singen, Radolfzell, Konstanz und Stockach. Wie es dazu gekommen ist, erklären Friederike Gerland, Leiterin der städtischen Bibliotheken Singen, und Bibliothekarin Christina Thürmer.

„Schon 2019 haben wir als Region Hegau-Bodensee den Zuschlag vom Ministerium bekommen, das Lesefestival 2023 auszutragen“, sagt Thürmer. Wegen der Corona-Pandemie wurde die Organisation der vierwöchigen Veranstaltung zunächst auf Eis gelegt. Die Planungen für das städteübergreifende Festival wurden schließlich aufgenommen, als die Termine für 2023 feststanden – und waren eine richtige Herausforderung. „Die Anfragen an die Autoren, die Verträge, Hotelbuchungen oder die Koordination der Veranstaltungen: Das war schon sehr viel auf einmal. Das Alltagsgeschäft musste ja auch nebenher gestemmt werden“, erzählt die Bibliothekarin.

Bei der Erstellung des Programms der Kinder- und Jugendliteraturtage arbeiten die Bibliotheken der vier beteiligten Kommunen eng zusammen. Mit von der Partie sind: Gabriele Gietz, Ulrike Horn, Friederike Gerland (vorne von links) sowie Petra Petersen, Petra Wucherer, Christina Thürmer, Nese Kiderlen und Madeline Kreissner (hinten von links). | Bild: Buchholz, Michael

Anderthalb Jahre haben die Organisatorinnen regelmäßig die Köpfe zusammengesteckt und überlegt, was den jungen Lesern Spaß machen könnte, welche Autorinnen und Autoren eingeladen werden und welche Workshops gut ankommen. Das umfangreiche Programm der vier beteiligten Bibliotheken kann sich sehen lassen: Über 180 Veranstaltungen für Kinder- und Jugendliche rund ums Lesen haben die Organisatoren zusammengestellt. Davon finden allein in Singen 65 Veranstaltungen statt.

Auftakt mit Lese-Weltrekordversuch

„Die Kinder- und Jugendliteraturtage sollen möglichst vielen jungen Lesern einen kreativen und interaktiven Zugang zur Welt der Bücher und des Lesens bieten“, sagt die Leitern der Singener Bibliotheken, Friederike Gerland. So ist zur Eröffnung des Lesefestivals am Samstag, 21. Oktober, um 15 Uhr eine interaktive Hybrid-Lesung mit dem Autor Stefan Gemmel geplant, bei der die Teilnehmer gemeinsam versuchen, einen Lese-Weltrekord aufzustellen.

„Die vier teilnehmenden Städte sind online zugeschaltet und lauschen zunächst der Lesung von Stefan Gemmel. In den Text eingebunden sind aber Abschnitte, die von den Kindern je einer der Städte pantomimisch dargestellt und von den anderen entschlüsselt werden müssen. Nur so können alle dem weiteren Verlauf der gelesenen Geschichte folgen“, erklärt Christina Thürmer. Für den Weltrekord müssen drei solcher Pantomime-Passagen, die jeweils fünf Minuten lang sind, erfolgreich enträtselt werden. Die Veranstaltung wird vom Deutschen Lese-Weltrekordversuch begleitet.

Weitere Höhepunkte des Lesefestivals sind beispielsweise Poetry-Workshops, Zeichenkurse für Manga-Fans oder Schreibwerkstätte. Lesungen mit Autoren wie Ursula Poznanski oder Vorträge von Mirko Drotschmann, der als MrWissen2go bekannt ist, runden das Programm ab. „Wir haben versucht, Veranstaltungen anzubieten, die auch für Jugendliche interessant sein können. Wir glauben: Das ist uns gelungen“, sagt Friederike Gerland.