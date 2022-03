von Saskia Biehler

Der Schlagzeuger als Bandleader? Das kennt man doch sonst höchstens von Phil Collins und Genesis. Harris Eisenstadt begibt sich damit in eine kleine aber feine Riege. Denn, dass der Schlagzeuger die Führung übernimmt, ist wohl immer noch eine Rarität.

Dementsprechend zeichnet sich die Musik seines Canada Day Quartetts durch einen gewissen Pragmatismus aus. Das zeigt sich bereits an der Namensgebung der Stücke. „Wir haben keine poetischen Titel, sondern lediglich Nummern“, verkündet der Musiker.

Von 1 bis 50 durchnummeriert sind die Kompositionen, die während eines Schweiz-Aufenthalts entstanden sind. Präsentiert werden sie trotzdem nicht chronologisch. So startet Eisenstadt zusammen mit Saxophonist Matt Bauder, Trompeter Nate Wooley und Bassist Pascal Niggenkemper zunächst mit Nummer 38. Niggenkemper ist ein echter Einheimischer, denn im Gegensatz zu seinen amerikanischen Kollegen kommt der 43-Jährige aus Rielasingen.

Unkompliziert und doch anders

Auch die Musik selbst versprüht eine Atmosphäre von Unkompliziertheit. Durch Eisenstadts Doppelrolle ist das Schlagzeug viel mehr als nur ein Rhythmusinstrument. Es avanciert zum gleichberechtigten Partner, nimmt die Führung an sich, ohne zu dominieren. Bass, Saxophon und Trompete begeben sich im Gegenzug recht weit vom klassischen Melodieinstrument weg.

Eine Besonderheit des Quartetts scheint die Freude am Spiel mit den verschiedenen Klangfarben. In jeder Komposition aufs Neue werden die instrumentalen Möglichkeiten ausgelotet. Nur selten klingen die Instrumente wie gewohnt. Das birgt die Gefahr, an mancher Stelle zum Klangexperiment auszuarten. Die vielen verschiedenen Elemente drohen, die Gesamtheit auseinanderfallen zu lassen.

Doch gerade gegen Ende des Konzerts gelingt dem Ensemble, dies abzuwenden. Indem sie auch traditionellere Abschnitte einflechten, findet sich ein roter Faden inmitten der rhythmischen Geräuschkulisse. Bereits zum Auftakt hatte Eisenstadt Stück Nummer 42 als Höhepunkt angekündigt und genau das ist es dann auch.