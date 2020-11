Am Montag wurde der neue Kindergarten St. Martin im Hilzinger Baugebiet Steppbachwiesle eröffnet. Damit stehen in der Hegau-Gemeinde nun 45 Betreuungsplätze für Kinder über drei Jahren und zehn Krippenplätze mehr zur Verfügung. Bauherr war die Gemeinde Hilzingen. Träger ist die katholische Kirchengemeinde Hohenstoffeln-Hilzingen, die mit St. Martin nun den dritten Kindergarten in der Hegau-Gemeinde betreibt.

Sie seien froh, die vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit fortsetzen zu können, betonen Bürgermeister Holger Mayer und Pfarrer Thorsten Gompper. Der Pfarrgemeinderat stehe einstimmig dahinter, so der Geistliche. Vielen Eltern in Hilzingen ist der Kindergartenleiter Michael Hartmann bereits bekannt. Er hält schon im katholischen Kindergartens St. Elisabeth die Zügel in der Hand. Hartmann und das zehnköpfige Erzieher-Team sind überzeugt, dass sich die Kinder in dem großzügigen, hellen Gebäude sehr wohlfühlen werden.

Klimafreundlich gebaut

Die pädagogischen Fachkräfte werden in St. Martin nach dem teiloffenen Konzept und dem Orientierungs- und Bildungsplan des Landes arbeiten. Derzeit allerdings gibt es Corona-bedingt feste, konstant geführte Gruppen. Zufrieden weisen die Verantwortlichen auf die für eine dreigruppige Kita günstigen Gesamtkosten von 2,1 Millionen Euro hin.

„Sportlich“ sei die Bauzeit gewesen, sagt der Planer Andreas Ernst vom Büro eco-architektur in Stockach. Ihm ist es gelungen, das knapp 600 Quadratmeter umfassende Kindergartengebäude in zehn Monaten Bauzeit zu erstellen. Die Außenanlagen sind allerdings noch nicht fertig. Die schnelle Umsetzung des Bauvorhabens machte die Holzbauweise mit vorgefertigten Wand- und Deckenelementen möglich. Die Außenwände bestehen aus einer Holzständerkonstruktion mit einer Zelluloseeinblasdämmung, die Verkleidung besteht aus Weißtanne. Auch im Innenbereich ist der Baustoff Holz gut erlebbar.

Wenn die Photovoltaikanlage auf dem Dach installiert ist, wird der Primärenergiebedarf bei weniger als einem Viertel dessen liegen, was die Energieeinsparverordnung fordert. Das Haus sei ein wichtiger Beitrag mit Vorbildfunktion zur Erreichung der Klimaschutzziele, hebt Ernst hervor.

Familienfreundliche Gemeinde

Für Bürgermeister Holger Mayer ist der neue Kindergarten ein weiterer großer Beitrag zum Ausbau des Betreungsangebots. Hilzingen sei eine familienfreundliche Gemeinde und wolle das auch in Zukunft sein, so das Gemeindeoberhaupt. Ein ganz großes Dankeschön sprach er dem Architekten Ernst für die hervorragende Planung und Durchführung der Baumaßnahme, Bauleiter Hubert Riesterer, den Verwaltungsmitarbeitern, die den Bau begleitet haben, und den beteiligten Firmen aus.

Die Eckdaten

Der Kindergarten St. Martin bietet 55 Betreuungsplätze. Träger ist die katholische Kirchengemeinde Hohenstoffeln-Hilzingen, Bauherr die Gemeinde Hilzingen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 2,1 Millionen Euro. Die Grundstücksfläche beträgt 1650 Quadratmeter, die Gebäude-Bruttogrundfläche 570 Quadratmeter. Die Wärmeerzeugung erfolgt über eine Sole-Wasser-Wärmepumpe mit zwei Geothermiebohrungen und eine Photovoltaikanlage mit 28,14 kWp. (drm)