Das Thema Steinzeit und der Besuch im Museum haben bei den Kindern der Kita St. Vinzenz aus Tengen Eindruck hinterlassen. Jan (6) beschreibt: „Vorher haben wir das Buch vom Drachen Kokosnuss gelesen.“ Dieser sei nämlich in die Steinzeit gereist. „Den Glücksbringer zu basteln, hat mir besonders gut gefallen“, erinnert sich Maika (6) an den Besuch im Archäologischen Hegau-Museum in Singen. Lukas (7) erzählt von einem anderen Eindruck: „Wir durften sogar Hasenfell und Rentierfell anfassen.“ Aaron (6) findet: „Das Skelett am Anfang der Führung war toll.“

Im Archäologischen Hegau-Museum Singen wurde jüngst für die Tengener Kinder die Steinzeit erlebbar. Erlebbar, weil sie einiges sehen, hören, riechen, schmecken und fühlen konnten. Museumsleiter Ralph Stephan sagt: „Wichtig ist bei der kindgerechten Vermittlung von Archäologie, dass alle Sinne angesprochen werden.“ Die Besucher bekämen dazu vor allem viele Rekonstruktionen in die Hand, die als Beweisstücke unserer Geschichte dienen. Daneben können sie erfahren, wie frisch verarbeiteter Teer riecht. Und auch Feuer wird gemacht: mit zwei Steinen, Zunder und Heu. Den Rauch vergisst man nicht so schnell, ist sich der Historiker sicher.

Entscheidend bei der Arbeit mit sehr jungen Kindern sei vor allem der angemessene Bildungsanspruch: „Es muss nicht in erster Linie Wissen vermittelt werden, sondern Empathie für Wissen“, betont der Museumspädagoge. Das schalte die Synapsen auf Empfang. Ganz nebenbei erführen Kinder schon in jungen Jahren, dass historische Museen spannende Orte sind. „Diese Sympathie kann ein Leben lang halten“, hofft Stephan – und bietet einiges an, damit dies möglich ist. Für Kinder gebe es Veranstaltungen zu allen Epochen der Ausstellung: von der Altsteinzeit bis ins Mittelalter. Dabei seien die Steinzeiten ganz besonders auch für junge Kinder geeignet. „Leider wagen sich immer noch nur eine Handvoll der 6000 deutschen Museen in die Elementarpädagogik der Kindertagesstätten vor“, bedauert Stephan. Das Singener Museum möchte daher ein Beispiel geben, dass die Arbeit auch mit Kindern – sogar schon im Kindergartenalter – gewinnbringend sein kann.

Eine Kindheitspädagogin, die die Gruppe ins Museum begleitete, betonte danach, dass sie zuvor noch nie eine so passende Führung für diese Altersgruppe erlebt habe. Die Kinder seien alle richtig bei der Sache gewesen. Und danach hätten die Kinder gesagt, dass sie noch nicht nach Hause wollen.

Tengens Kita-Leiterin Sigrun Korynta erläutert stellvertretend aus Sicht der Tengener Kindertagesstätte, wie hilfreich es sei, wenn Eltern in den Förderverein eintreten: „Der jährliche Mitgliedsbeitrag ist nicht hoch – damit kann man es aber ermöglichen, dass beispielsweise bei solchen Ausflügen für alle Kinder die Busfahrt und das Eintrittsgeld bezahlt werden kann.“ Damit ermögliche man Bildung und könne einen Impuls setzen, um vielleicht während des gesamten Lebens offen und lernbereit zu bleiben. Die Unterstützung der Eltern motiviere auch die Erzieherinnen für solche Ausflüge.