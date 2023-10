Am Wochenende kann Hilzingen wieder viele Gäste begrüßen: Vom Freitag-Abend bis zum Montag feiert die Hegau-Gemeinde ihr Hauptfest: Die Kirchweih. Mit Blasmusik und Party-Bands im großen Festzelt, mit dem bekannten großen Kirchweihmarkt, auf dem sich der Hegau am Sonntag und Montag trifft, mit einem ausladenden zweitägigen Flohmarkt, einem riesigen Bücherflohmarkt, einem Kinderflohmarkt, und einer Auto- und Geräteschau. Der Samstag ist in weiten Teilen dem Treffen historischer Motorfahrzeuge gewidmet. Mehr als 150 zwei- und vierrädrige Oldies sind angemeldet. Ab Sonntag kann der bekannte Kirchenschmuck in der Pfarrkirche besichtigt werden. Dann öffnet auch die der Hilzinger Künstlerin Ingeborg Osswald-Lüttin gewidmete Kunstausstellung ihre Pforten. Wem das alles noch nicht genug ist, kann in den Fahrgeschäften auf dem Rummel seine Runden drehen.

Im Festzelt

Seit vergangenem Wochenende steht das große Festzelt. Festwirt ist traditionell der MV. Über 200 Leute – Mitglieder, fFamilienangehörige und Freunde des Vereins – sorgen hier über das Kirchweihwochenende für das Wohlergehen der Gäste. Alleine 30 Köche sind pro Schicht mit dem Zubereiten der vielfältigen Speisen beschäftigt. „Alles wird selbst gekocht und sorgfältig zubereitetet“, sagt der MV-Vorsitzende Michael Jäckle. Soweit wie möglich greife man auf Zutaten aus der Region zurück. Tagsüber gehört das Zelt der Blasmusik. Am Freitag- und Samstagabend geht dann aber mit Party-Bands die Post ab. Für den Eröffnungsabend wurde die Gruppe Alarm gewonnen. Sie steht für einen bunten Musikmix von gediegen bis rockig. Am Samstag bringt die Partyband VIP’S das Zelt zum Toben. Sie konnte bereits 2022 in Hilzingen einen tollen Erfolg einfahren.

Oldtimer-Korso

Kein Oldie-Fan lässt sich das samstägliche Treffen historischer Motorfahrzeuge entgehen, auf dem man die Fahrzeuge auf einem Korso durch den Ortskern auch in Fahrt erleben kann. Das Gütezeichen des Hilzinger Oldie-Treffens ist, dass die Autos, Traktoren und Motorräder tatsächlich viele Jahre auf dem Buckel haben. Was nicht spätestens in den Jahren des Wirtschaftswunders vom Band rollte, darf nicht mitfahren. Das älteste Fahrzeug werde in diesem Jahr ein Motorrad sein, eine Minerva Baujahr 1908 mit sage und schreibe stolzen drei PS, wie Walter Hägele vom Orga-Team weiß. Wer mehr auf schnellere Fahrzeuge setzt, sollte seine Blicke auf zwei – allerdings nicht historische – Auto-Raritäten lenken: Am Dorfplatz gibt es sowohl die nur insgesamt sieben Mal gebaute Rennversion als auch die Straßenversion des Dodge Viper GTS beziehungsweise Dodge Viper Competition mit 650 und 520 PS zu sehen. Kommentiert und moderiert wird der Oldie-Korso von Mike Wilhelmi und Michael Bietenholz. Der Oldie-Fachmann Bietenholz arbeitet unter anderem als Kurator mit dem Singener MAC-Museum zusammen. Die Rampe, auf der die Fahrzeuge vorgestellt werden, wird zentraler positioniert. So können mehr Zuschauer die Lautsprecher-Ansagen besser hören. Und dann soll der Korso auch nicht mehr länger dauern als rund eineinhalb Stunden.

Erntedank und Kunst

Eines besonders interessanten Themas nimmt sich der prachtvolle, weithin bekannte Erntedank-Schmuck aus Früchten, Samen und Körnern in der barocken von Peter Thumb erbauten Pfarrkirche an. Unter dem Titel „Gottes weibliches Angesicht“ wird hier die Frage aufgeworfen, ob Gott ein Geschlecht habe. Die durch die Sprache der Liturgie und der Gebete geprägte männliche Gottesvorstellung soll durch die diesjährigen Kirchweih-Bilder mit der biblisch fundierten weiblichen Seite ergänzt werden.

Bilder ganz anderer Art zeigt die Kunstausstellung: Sie ist eine Hommage auf die Malerin Ingeborg Osswald-Lüttin anlässlich deren zehnjährigen Todestags. Das Werk der Künstlerin, die in Riedheim gelebt hat, kennzeichnen expressive farbstarke Landschaften und Blumenbilder, sensible Portraits, und ironische Karikaturen.

Das gesamte Programm ist auf http://www.hilzingen.de und das Festzeltprogramm auf https://kirchweih-hilzingen.de zu finden