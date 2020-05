Für die Katholiken der Seelsorgeeinheit und die evangelischen Gläubigen kehrt am Wochenende ein wenig Normalität ein. Die ersten Gottesdienste finden unter strengen Auflagen in der Herz-Jesu-Kirche, in Liebfrauen, St. Elisabeth sowie den drei großen evangelischen Gemeinden statt. Wie alles organisiert wird, erläuterte der Leiter der Seelsorgeeinheit, Pfarrer Jörg Lichtenberg, bei einem Vor-Ort-Termin in der Herz-Jesu-Kirche den ehrenamtlichen Helfern.

Ministerium beschließt Verordnung

Als am Sonntag die Verordnung über infektionsschützende Maßnahmen bei Gottesdiensten und Bestattungen vom Kultusministerium beschlossen wurde, war Pfarrer Lichtenberg erleichtert. Schon ein paar Tage zuvor hatte er mit dem Seelsorgeteam das mögliche Szenario für die Durchführung der Gottesdienste in einer „neuen Normalität“ besprochen.

Zwischenzeitlich wurde ein schriftliches Infektionsschutzkonzept für die römisch-katholischen Kirchengemeinden in Singen ausgearbeitet. Dies ist für jeden Ort, in dem Gottesdienste stattfinden, separat zu formulieren und auf Verlangen von Behörden vorzuzeigen, heißt es in der Verordnung.

Ehrenamtliche werden informiert

Die Seelsorgeeinheit bietet vorab für alle drei Gottesdienstorte für die Ehrenamtlichen Info-Veranstaltungen an, damit sich die Helfer ein Bild vom Ablauf machen können. Mit dabei auch Gisela Schlatter und Mathilde Wortmann, die in der Herz-Jesu-Pfarrei als Lektoren oder Kommunionhelfer aktiv sind sowie Magnus Götz, der als Ministrant dabei sein möchte. Besonders schwierig waren die Planungen in der Herz-Jesu-Kirche, da diese auch Seitenschiffe hat. In der St. Josefskirche und in St. Peter und Paul werden vorerst keine Gottesdienste stattfinden.

Klare Ansage: In der linken Bank ist das Sitzen im Abstand erlaubt, dahinter dann nicht, wie das Absperrseil signalisiert. Bei dieser Sitzordnung werden rund 110 Menschen in der Herz-Jesu-Kirche Platz haben. | Bild: Susanne Gehrmann-Röhm

„Die Vorgabe, einen Mindestabstand von 1,50 Metern einzuhalten, können wir in der Herz-Jesu-Kirche mehr als ausreichend gewährleisten“, erklärt Jörg Lichtenberg. In den Bänken des Hauptschiffes können jeweils vier Personen sitzen. Jede zweite Bankreihe ist gesperrt.

Da die Herz-Jesu-Kirche auch Seitenschiffe hat, sollen in diesen Bereichen häusliche Gemeinschaften wie Ehepaare oder Familien zusammen sitzen können, ohne den Abstand von 1,50 Metern. Auch an die Rollstuhlfahrer wurde gedacht. Diese können seitlich in der Nähe des Altars den Gottesdienst verfolgen.

Desinfektionsmittel am Eingang

Die Gläubigen werden in Einbahnrichtung durch die Kirche geleitet. Ordner helfen beim Ablauf. Durch die Einbahnregelung werden am Ende des Gottesdienstes die Ausgänge an den Seiten benutzt. Rote und grüne Absperrbänder markieren erlaubte und nicht erlaubte Flächen. „Hierfür haben wir rund fünf Kilometer Absperrband in den drei Kirchen aufgeklebt“, sagt Lichtenberg. Für Fahrstuhlbenutzer ist eine Absperrschranke da, die betätigt wird, wenn sie von der Seite zum Hauptgang laufen.

Die Herz-Jesu-Kirche in Singen. | Bild: Susanne Gehrmann-Röhm

Bereits am Eingang halten die Ordner für die die Gläubigen Desinfektionsmittel zum Besprühen bereit, ebenso auch am Ausgang. Besonderes Augenmerk wird auch auf die Desinfektion der oberen Bereiche der Bänke gelegt. Lichtenberg empfiehlt den Besuchern, ihr eigenes Gotteslob mitzubringen. Bei der Austeilung der Kommunion kommt es zu keiner Berührung durch die Hände. Auf den sonst üblichen Spendendialog „Der Leib Christi. Amen“ wird verzichtet. Und auch auf den Friedensgruß oder Handschlag wird verzichtet. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes wird von den Kirchen empfohlen, ist aber nicht verbindlich.

Gottesdienst in der Lutherkirche

Auch in der evangelischen Lutherkirche wird am kommenden Sonntag wieder Gottesdienst gefeiert. Pfarrerin Andrea Fink-Fauser lädt die Gläubigen um 10 Uhr zu einem halbstündigen Gottesdienst ein. Der Gottesdienst werde gemäß dem vereinbarten Schutzkonzept zwischen den Kirchen und dem Land Baden-Württemberg abgehalten. Dabei gelte die Zwei-Meter-Abstandsregel und auf das gemeinsame Singen muss generell verzichtet werden. Die Gottesdienstbesucher kommen dafür in den Genuss von schöner Orgelmusik.

In die Lutherkirche können wegen der Abstandsregeln maximal 42 Besucher teilnehmen, in der Südstadtgemeinde sind maximal 48 Besucher möglich. Auch die evangelische Südstadtgemeinde hatte während der letzten Wochen Predigten auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlicht. Dies soll zusätzlich fortgeführt werden. Der Gottesdienst werde „kurz und knackig“ in maximal 45 Minuten abgehalten.

Was lief in der Zwischenzeit

Während der siebenwöchigen Pause hatte sich die Seelsorgeeinheit mit einem Videoprojekt an ihre Gläubigen gewandt. Florian Lehmann und Michael Korsus, die beide zur St. Josefspfarrei gehören, hatten verschiedene geistliche Impulse oder Meditationen, zum Beispiel am Weißen Sonntag filmisch festgehalten.

Zum Patrozinium von St. Josef, das normalerweise am ersten Mai-Sonntag gefeiert wird, hatten die beiden Filmemacher auch einen Beitrag von Pfarrer Jörg Lichtenberg und dem Vorsitzenden des Gemeindeteams Markus Weber aufgezeichnet und den Kirchenraum aus völlig neuen Perspektiven dargestellt.