Die Weiherstraße war am Sonntag eine Festmeile: Spiel, Spaß und fröhliche Stimmung war das Motto, mit einem Straßenfest feierte das Kinderheim St. Peter und Paul sein 95-jähriges Bestehen. Die Kinder genossen das große Spiel- und Mitmachangebot. Vom Dosenwerfen wechselten sie zur Hüpfburg, stiegen hinauf in die Kletterwand und drehten in Gokarts ihre Runden auf der Weiherstraße. Mit Vorführungen einer Gruppe von Tanzwerk 95 Gottmadingen und der Einradgruppe Heudorf war für Kinder und Erwachsene etwas geboten. Zum gemütlichen Beisammensein luden die schattigen Plätze im Innenhof.

Für Leiter Jürgen Napel lief alles wie gewünscht: „Wir möchten zusammen mit anderen feiern und Freude haben. Während die Kinder sich an den Spielgeräten vergnügen, können Eltern und Gäste gemütlich die Zeit miteinander verbringen“, sagte Napel und freute sich über die zahlreichen Besucher. Seinen Dank richtete er an alle Beteiligten, die sich in unterschiedlicher Weise eingebracht haben. Im Hof des Kinderheims war zeitweise kaum ein Durchkommen. Wer sich den Weg durch die Spielstationen und Sitzbänke zu den Verpflegungsständen gebahnt hatte, musste anstehen. Geduldig nahmen es die Wartenden hin, die Stimmung trübte sich auch nicht, als es hieß, die Pommes seien ausgegangen. „Das waren die letzten von 50 Kilogramm Pommes“, musste Sonja Geigges feststellen. Als ehemalige Mitarbeiterin im Ruhestand ist sie noch bei jedem Fest dabei und nimmt es gelassen: „Jetzt gibt es ja noch Kartoffelsalat“, meinte Sonja Geigges. Auf dem Grill brutzelten Mitglieder der Poppele-Zunft Würstchen und Schnitzel, und wie sie versicherten, gab es dort noch keine Lücken. Auch Wolfgang Heintschel vom Vorstand der Caritas Singen-Hegau ließ sich an der Kasse nicht aus der Ruhe bringen. „Ein großartiges Fest, alle sind zufrieden und glücklich“, sagte er mit Blick auf die fröhlich gestimmten Besucher jeden Alters. Mit einem Tag der offenen Tür gab das Fest den Gästen auch Einblick in die Arbeit der Einrichtung.