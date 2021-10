Das Anschauen der Bilder im Buch „Was ist Kunst“ gab Kindern der Kindertagesstätte (Kita) Münchried in Singen den Anstoß, selbst zum Pinsel zu greifen und auf den Auslöser einer Fotokamera zu drücken. Das Ergebnis ist nun zu sehen.

Titel: Kunst mit Kinderaugen

Was dabei herauskam, zeigen die farbenfrohen Tuschbilder und Fotos in der laufenden Ausstellung „Kunst mit Kinderaugen“ im Eingangsfoyer der Kita. Das Projekt entstand im Rahmen der pädagogischen Arbeit der Sprachkita Münchried und sollte das Interesse der Kinder an Kunst wecken, wie Cristina Ignatuio von der Kita erläutert.

Ein fünfjähriger Junge beließ es nicht beim Anschauen: „Er wollte es selbst probieren und hat richtig Feuer gefangen“, erzählt Cristina Ignatuio, dass er nach einem Bild auch noch eine Skulptur gestaltete. Dadurch angeregt, zogen die anderen Kinder mit. Für die Fotos sind die Kinder mit eigens für sie zur Verfügung gestellten Digitalkameras auf Spaziergängen unterwegs gewesen und haben das festgehalten, was für sie interessant war.

Viele Kinder mit Migrationshintergrund

„Wir waren erstaunt, was sie fotografiert haben“, sagt Cristina Ignatuio im Gespräch mit dem SÜDKURIER über die Kunstaktion an ihrer Kindertagesstätte. Die Bilder würden einen spannenden Einblick in die Sichtweise der Kinder auf das eröffnen, was sie umgibt, und wie sie die Welt wahrnehmen. 121 Kinder besuchen die Sprachkita, darunter ein hoher Anteil mit Migrationshintergrund, um die deutsche Sprache zu erlernen. Lena Lang, ebenfalls von der Kindertagesstätte Münchried, erklärt: „Wir möchten eine Brücke schlagen zur realen Welt und die Kinder an das Erwachsenenleben anbinden.“ Als Wertschätzung ihrer Werke gab es auch eine Vernissage mit den Eltern.