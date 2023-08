Im Blauen Haus hat im Rahmen des Ferienprogramms der Stadt Singen bereits zum fünften Mal in Folge ein Intensivschauspielkurs für Kinder und Jugendliche im Alter von neun bis 16 Jahren stattgefunden. Unter Leitung der Theatermacherin Sylvia Seminara und ihrer Tochter Maia Amélie erforschten die jungen Talente das Leben und einige Werke von Friedrich Schiller. Am Ende der Theaterwoche fand laut Pressemitteilung der Veranstalter eine Aufführung vor Publikum statt. Diese war gespickt mit improvisierten Szenen, Texten, die in der Woche entstanden waren, klassischen Monologen und einer in Szene gesetzten Ballade von Schiller. Immer wieder kam Schiller höchstpersönlich zu Wort. Er stellte das Bindeglied und den roten Faden in der Eigenproduktion „Schiller(nder) Weg oder das Ende der Einbahnstraße“ dar. Mit dabei waren Cleo Bönisch, Luca Klumpp, Lily Köppel, Olivia Krause, Emma Lange, Mathilda Lauermann, Yve Lauinger, Clarisse Roure, Sebastian Schlobies, Luca Nevio Seminara, Maya Stark, Malin Steinbach und Annabel Wagner. Auf dem Programm des Kurses standen das Erlernen und Vertiefen der Grundlagen des Schauspiels, Sprech- und Inszenierungstechniken, Dialogarbeit, Körpersprache, Bewegung und Improvisationstheater. Krankheitsbedingt mussten Rollen neu verteilt werden. Doch auch diese Herausforderung nahm die motivierte Gruppe an.

Die Intensivwoche, in der die Kinder und Jugendlichen laut Mitteilung „auch in diesem Jahr wieder über sich hinauswuchsen und viel für das wirkliche Leben sowie für ihre weitere Schauspielarbeit mitnahmen“, endete mit tosendem Applaus und einem rauschenden Abschlussfest. Am Ende seien sich alle, gerührt von der besonderen Atmosphäre, in den Armen gelegen.