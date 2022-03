Wie geht es weiter mit meinem Kind? Diese Frage haben sich in den vergangenen Wochen viele Eltern von Viertklässlern gestellt. Zwei Corona-Jahre haben von ihren Kindern viel abverlangt. Immer wieder Lockdown, digitaler Unterricht oder gar Unterrichtsausfall. Auch die Eltern hatten einiges zu verkraften mit Homeoffice bei gleichzeitiger Betreuung von Grundschülern.

Den Kindern fehlte der Schulalltag mit Präsenzunterricht. Das hat bei manchen Spuren hinterlassen. In der Folge sind einige Eltern offenbar auch bei der Anmeldung ihrer Kinder für die weiterführenden Schulen vorsichtig geworden. Trotz gymnasialer Empfehlung haben sie sich für eine Realschule entschieden, wie eine stichprobenartige Umfrage in verschiedenen Hegau-Gemeinden zeigt.

Deutlich mehr Realschüler

„Bei uns fällt auf, dass die Anmeldezahlen zur Realschule sehr hoch sind“, sagt Engens Hauptamtsleiter Jochen Hock. 2021 hatten sich im Landesdurchschnitt 33,6 Prozent der weiterempfohlenen Schüler für die Realschule entschieden. In Engen wählten jetzt über 50 Prozent der Grundschüler diesen Schultyp für ihre Zukunft.

Konkret heißt das für die Schulen in Engen: „Für das Schuljahr 2022/2023 haben wir für das Gymnasium 75 Anmeldungen und für den Anne-Frank-Schulverbund haben wir 86 Anmeldungen; davon 74 für die Realschule und zwölf für die Werkrealschule“, sagt Jochen Hock. Ein aktualisierter Landesvergleich liegt noch nicht vor.

Jochen Hock, Hauptamtsleiter in Engen. | Bild: Stadt Engen

Auch die Leiterin der Singener Ekkehard-Realschule bestätigt, dass sich für das neue Schuljahr mehr Kinder mit Gymnasialempfehlung angemeldet haben. „Das hatten wir schon immer“, sagt Patricia Heller-Tassoni. „In diesem Jahr sind es aber mehr.“ Insgesamt sei man aber im Plan. Obwohl sich knapp 60 Schüler angemeldet hätten, bleibe der neue Jahrgang dreizügig. Das werde auch von Seiten des Schulamtes gestützt, weil erfahrungsgemäß immer Nachzügler kämen.

Klassen für Kinder aus der Ukraine

Patricia Heller-Tassoni rechnet auch mit Flüchtlingskindern aus der Ukraine. „Ein Kind ist schon für die 5. Klasse avisiert“, sagt sie. „Wir erwarten täglich weitere.“ Auch eine ukrainische Deutschlehrerin werde in Kürze das Kollegium unterstützen. Wie die Singener Bürgermeisterin Ute Seifried berichtet, werden jetzt zügig Vorbereitungsklassen für Kinder aus der Ukraine eingerichtet.

Das staatliche Schulamt habe bereits einen Aufruf an Lehrer gestartet, die die Kinder in lateinischer Schrift und deutscher Sprache unterrichten. Bis Mittwoch waren in Singen 58 schulpflichtige ukrainische Kinder gemeldet. Ute Seifried spricht von einer Mammutaufgabe. Die Stadt werde voraussichtlich ein Ganztagsangebot für die Kinder aufgleisen.

Neue Jahrgänge in Singen

Einen Überblick über die neuen Jahrgänge in Singen gibt Ute Seifried: „Das Friedrich-Wöhler-Gymnasium bleibt weiter sechszügig, das Hegau-Gymnasium hat vier starke Eingangsklassen, die Ekkehard-Realschule geht mit drei neuen Jahrgängen an den Start, während die Zeppelin-Realschule voraussichtlich vier Klassen haben wird. An der Beethoven- und Johann-Peter-Hebelschule gibt es je zwei Klassen in der Sekundarstufe.“

Wegen der Corona-Pandemie hatte das Kultusministerium die Anmeldefristen von zwei auf vier Tage ausgedehnt. So sollten Ansammlungen in den Schulsekretariaten verhindert werden. „So wollte man die Anmeldungen entzerren“, sagt Bernd Walz, der bei der Stadt Singen für den Fachbereich Schulen zuständig ist.

Ob es Verschiebungen infolge von Corona geben wird, kann er noch nicht genau sagen. Weil die Schulträger Sachkostenbeiträge pro Schüler erhalten, sind stabile Anmeldezahlen für die Kommunen wichtig. Eine Konkurrenzsituation sei daraus aber nicht entstanden.

Lob für die Grundschulen

Sabine Beck, Schulleiterin am Friedrich-Wöhler-Gymnasium, berichtet jedenfalls von stabilen Zahlen. „Bei uns haben sich 156 Schüler für das neue Schuljahr angemeldet“, sagt sie. „2021 hatten wir 154 Anmeldungen.“

Viel Lob hat die Schulleiterin für die Kollegen von den Grundschulen übrig: „Zu 99 Prozent sind die Eltern sehr gut beraten.“ Konkurrenz sei nicht richtig und angesichts der verschiedenen Schularten gar nicht angebracht. Die Entscheidung für den Schultyp müssen die Schüler und ihre Eltern selber treffen.

Methodikunterricht in Engen

Auch aus Engen kommt ein positives Echo zu den Grundschulempfehlungen. Der stellvertretende Leiter des Gymnasiums, Ole Wangerin, berichtet von leistungsstarken Schülern. „Die Grundschulen haben gute Arbeit geleistet und auch passende Empfehlungen für die weiterführenden Schulen ausgesprochen“, sagt er.

Ole Wangerin, Konrektor des Engener Gymnasiums. | Bild: Wangerin

Das Gymnasium startet mit drei fünften Klassen in das neue Schuljahr. Die Schüler kommen aus Engen, Tengen, Mühlhausen-Ehingen, Aach und Eigeltingen. 2021 habe es eine kleine Delle bei den Anmeldungen gegeben, weshalb es in dem Jahrgang nur zwei fünfte Klassen gab. Um die Folgen des digitalen Unterrichts auszugleichen, hat die Schule Methodikunterricht angeboten. „Damit wollen wir den Schülern eigenständiges Lernen vermitteln“, sagt Wangerin.

Freude über „leistungsstarke Schüler“

Die Gottmadinger Eichendorff-Realschule erwartet im neuen Schuljahr mehr Fünftklässler mit Gymnasialempfehlung. „Das ist diesmal die Hälfte aller Anmeldungen“, sagt Schulleiterin Cosima Breitkopf. „Wir freuen uns, dass wir leistungsstarke Schüler bekommen“.

Cosima Breitkopf, Leiterin der Gottmadinger Eichendorff-Realschule. | Bild: Trautmann, Gudrun

Sie hat beobachtet, dass viele Eltern nach den Erfahrungen aus zwei Jahren Corona-Pandemie vorsichtig geworden seien, was die Anforderungen an ihre Kinder betreffe. Dass mehr Schüler nach Gottmadingen pendeln, weil sie in die hochmoderne Schule gehen wollen, hat sie nicht beobachtet. „Wir haben rund 100 Anmeldungen und werden wie geplant vierzügig bleiben“, sagt sie.

Inklusion ist großes Thema

Matthias Zimmerlin freut sich über eine stabile Zweizügigkeit in der Hilzinger Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule. „Die Sekundarstufe ist bunt gemischt“, sagt der stellvertretende Schulleiter. „50 Prozent unserer Schüler haben eine Hauptschulempfehlung. Die anderen 50 Prozent haben Empfehlungen für die Realschule und fürs Gymnasium. Unsere Schule steht für Heterogenität.“

Inklusion sei hier ein großes Thema. Am 30. März werden die Schüler nach der Art ihrer Einschränkung auf die Schulen verteilt. „Das ist Aufgabe aller Schulen“, so Zimmerlin.