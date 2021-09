Singen vor 2 Stunden

Kinder müssen 14 Tage Quarantäne ohne Frei-Testen: Eltern beklagen unterschiedliche Corona-Regeln

Reise-Rückkehrer können sich frei-testen, Kinder aber nicht. Woran liegt das? Eine Mutter schildert einen Fall in einer Kita in Überlingen am Ried und ärgert sich, dass ihre fünfjährige Tochter zwei Wochen zuhause bleiben muss – und sie gleich mit, um die Tochter zu betreuen. Behörden erklären ihre Vorgehensweise und schildern auch, worauf die steigenden Infektionszahlen aktuell zurückgehen.