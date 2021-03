Eigentlich wäre Kevin Kühnert viel lieber persönlich zu Wahlkampfveranstaltungen ins Ländle gekommen. In Pandemiezeiten ging es jedoch nur über ein Zoom-Meeting. Hans-Peter Storz und Petra Rietzler, SPD-Landtagskandidaten für die Wahlkreise Singen/Stockach und Konstanz, hatten ihn eingeladen, um über das Thema „Zeit für Zukunft“ zu sprechen.

Gesundheit, Mobilität, Jugend

„Wir brauchen die SPD in starker Regierungsverantwortung in Baden-Württemberg und in Deutschland„, sagt Kevin Kühnert. Hans-Peter Storz hofft, dass es am Sonntag für ein grün-rotes Bündnis reichen wird. In dem gut einstündigen Online-Gespräch ging es vor allem um die Themen Gesundheitswesen, Mobilität und Jugend.

Die SPD möchte eine Mobilitätswende nicht nur wegen des Klimas, sondern auch wegen der Teilhabe. Zunehmend würden ältere Menschen vom Land in die Stadt ziehen, weil sie nicht an Kultur oder anderen Dingen in der Stadt teilhaben können. „Man muss überlegen, welche Form von Mobilität im ländlichen Raum erschlossen werden kann“, so Kühnert, der für eine Mobilitätsgarantie plädiert.

Für eine Übergangsgarantie

In punkto Ausbildung müsse es für junge Menschen eine Art Übergangsgarantie geben. „Meine Nachfolgerin bei den Jusos, Jessica Rosenthal und ich arbeiten daran und orientieren uns an einem Modell aus Österreich„. Es könne auch nicht sein, dass Auszubildende in Sorgeberufen nicht nur nicht bezahlt werden, sondern auch noch Schulgeld fällig ist.

Für Studierende müsse das Bafög angepasst werden, denn die Einkommensgrenzen seien falsch gesetzt. Gar keine gesetzliche Regelungen gebe es bisher für junge Leute, die ein duales Studium machen. Das müsse sich ändern. Generell ist Kühnert der Meinung, dass die Herabsetzung des Wahlalters auf 16 Jahre längst überfällig ist. Man müsse aber auch dafür sorgen, dass junge Menschen in die Parlamente kommen.

„Was wir Sozis wollen, ist in vielen Bereichen mehrheitsfähig“, sagte Kühnert und sprach zum Beispiel den Mietendeckel in Berlin an. Er möchte, dass demokratische Standpunkte zur Debatte gestellt werden, man aber höflich miteinander umgeht.