Singen vor 8 Stunden

Keine weiteren Kameras! Darum wird es in Singen keine stärkere Videoüberwachung geben

Ein CDU-Antrag für mehr Videoüberwachung in der Singener Innenstadt stößt im Gemeinderat zwar größtenteils auf Wohlwollen, hat aber in der Umsetzung keine Chance. Woran das liegt und was die Gemeinderäte dazu sagen.