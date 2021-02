Singen vor 3 Stunden

Keine Online-Sitzung in Singen angedacht, obwohl manche Räte es sich wünschen

Während Kitas und Schulen geschlossen sind und Arbeitgeber angehalten sind, ihren Arbeitnehmern das Homeoffice zu ermöglichen, wird in Singen weiter fleißig in Präsenz getagt. Zwei Stadträtinnen regten an, das zu ändern. Woran das hakt, erklärte der Oberbürgermeister.